Els pediatres aconsellen vacunar de la grip als nens majors de 6 mesos

El president de la Societat Espanyola de Pediatria Extrahospitalària i Atenció Primària (SEPEAP), Fernando García-Sala, recomana la vacunació universal de la grip a partir dels sis mesos perquè aquesta malaltia vírica "es confondrà molt" amb la covid-19, amb la qual coincidirà aquest hivern.

"És una cosa que estem demanant des de fa temps", assegura García-Sala en una entrevista amb l'Agència EFE, en la qual aconsella vacunar de la grip no sols als nens de risc (amb patologia pulmonar o immunològica) sinó a tots, i recorda que aquesta vacuna anual és "de les més barates", "superefectiva", cobreix la influença A i B i els dos serotips de cadascun d'ells i no produeix efectes secundaris.

La grip, apunta, "és una malaltia vírica que es confondrà molt amb la covid, amb la qual cosa m'encantaria que tots els nens es vacunin de grip. Si tinc a un pacient que està vacunat, podré descartar un diagnòstic i centrar-me en un altre".

El president de la SEPEAP reconeix el problema que pugui haver-hi vacunes per a tots, ja que hi ha grups de risc prioritaris per a rebre-la i enguany, per la pandèmia, "la gent es bolcarà per a vacunar-se i potser tenim una falta de vacunes contra la grip", i considera que aquest problema "ja s'havia d'haver plantejat fa uns mesos per a prevenir-lo".