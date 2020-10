Identifiquen dos marcadors de dany cardíac per a diagnòstic pacients Covid

Metges i investigadors de l'Hospital del Mar de Barcelona han identificat dos marcadors de dany cardíac com a elements per al diagnòstic de risc en pacients amb Covid-19, després de constatar que un de cada tres pacients estudiats presentava, com a mínim, un d'aquests indicadors en sang.

L'estudi, en el qual s'ha analitzat 872 pacients, l'han desenvolupat metges del Servei de Cardiologia de l'Hospital del Mar i investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) i del CIBERESP.

La mortalitat i la necessitat de ventilació mecànica era més gran en aquests pacients que en els que no presentaven els dos marcadors, gairebé el 40% davant menys del 10%.

Més del 80% de les persones que van morir presentaven elevació d'indicadors de dany cardíac, assenyala l'estudi, que s'ha publicat a la Revista Espanyola de Cardiologia.

La investigació l'han liderat la doctora Beatriz Vaquerizo, cap de Servei de Cardiologia de l'Hospital del Mar i investigadora col·laboradora del Grup de recerca biomèdica en malalties de cor de l'IMIM, i el doctor Jaume Marrugat, director del Programa d'Epidemiologia Cardiovascular del CIBERCV i cap del grup REGICOR.

El seu objectiu ha estat validar si dos indicadors en sang de dany cardíac, la proteïna troponina-T (hs-CTnT) i el pèptid natriurètic cerebral (NT-proBNP), podien ser utilitzats també com a predictors de risc en pacients amb infecció pel coronavirus SARS-CoV-2.

La doctora Vaquerizo ha explicat que "en cas de rebrot, l'anàlisi d'aquests marcadors cardíacs, mitjançant una simple analítica de sang en el moment de l'ingrés dels pacients, permetria seleccionar a aquells pacients amb més risc de complicacions, i, per tant, es podria optimitzar de forma precoç l'estratègia terapèutica".

Demostrar aquesta relació permetria avançar el diagnòstic i el tractament en els pacients amb més risc de mortalitat i de necessitat de ventilació mecànica.

Els investigadors han analitzat dades de 872 pacients diagnosticats de Covid-19 a l'Hospital del Mar entre els dies 27 de febrer i 7 d'abril d'aquest any, durant la primera onada de la pandèmia.

En 651 d'aquests pacients es va poder realitzar l'anàlisi dels marcadors cardíacs, i entre el 34,6% i el 36,2% d'ells presentaven nivells elevats en sang, en analítiques realitzades en l'ingrés al centre, de troponina-T i d'NT-proBNP, respectivament.

Aquesta relació, ha precisat Marrugat, "indica que aquests marcadors que hem descobert que pronostiquen pitjor evolució de la Covid-19 ja estaven elevats en l'ingrés, i suggereix l'existència de dany cardíac precoç en la tercera part dels pacients Covid-19 ingressats".

Els percentatges de mortalitat i de necessitat de ventilació mecànica en els pacients que presentaven aquestes xifres altes dels marcadors eren molt més elevades que en els que no els presentaven.

En el cas de la troponina-T, el 39,1% de pacients que la presentaven van necessitar ventilació mecànica pel que fa a només el 9,1% que no la tenien, i en el d'NT-proBNP, del 42,6% respecte al 6,8%.

"Això mostra la capacitat d'aquests dos marcadors d'identificar aquells pacients que tindran una pitjor evolució de la Covid-19", ha remarcat Vaquerizo.

A més, aquests pacients van tenir una evolució pitjor en altres aspectes, ja que el 62% van necessitar algun tipus d'ajuda per respirar, un 7% ventilació mecànica, la seva hospitalització va ser de nou dies i un 12% va morir.

Els pacients amb símptomes menys severs o que van poder ser tractats en domicili no presentaven dany cardíac, de manera que els investigadors dedueixen que es tracta d'un element important en el pronòstic del pacient i a l'hora d'iniciar el tractament