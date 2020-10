Quatre professionals ens aconsellen sobre les deficiències visuals

Cada cinc segons una persona es queda cega al món. Són dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) amb motiu de la celebració del dia mundial de la visió que es commemora el segon dijous de cada mes d'octubre. És molt important mantenir en bon estat la salut dels nostres ulls i corregir les deficiències que puguem tenir. Un cop concretada la deficiència visual que patim és l'hora d'escollir una bona muntura d'ulleres o si preferim optar per les lents de contacte. El mercat és molt ampli i escollir un bon professional que ens ajudi a triar la millor opció és fonamental. Actualment, les tècniques i els aparells per corregir les deficiències visuals han avançat molt. El més aconsellable és realitzar una completa revisió òptica dels nostres ulls per poder escollir les lents més adients.

Òptica Conejero, 30 anys d'experiència

Òptica Conejero és una empresa petita i familiar i avalada per més de 30 anys d'experiència. Els hi agrada gaudir del contacte personal a l'hora de fer la seva feina i que el món de l'òptica (lents), l'optometria (la mesura de la visió) i l'estètica (muntures) es fusionin de manera equilibrada per a poder així optimitzar al màxim possible la visió dels pacients. Les seves especialitzacions són: Optometria avançada, prevenció de la miopia, optometria infantil, orto-k, daltonisme, lents de contacte especials: queratocons i còrnia irregular, teràpia visual, ulleres per l'esport, ulleres de protecció laboral i ajudes visuals per a persones grans. Per tot això, Òptica Conejero són els teus optometristes de capçalera. Disposa de dos centres a la ciutat de Girona: Ronda Ferran Puig, 28 i avinguda Sant Narcís, 71 on trobaràs tota una àmplia gamma de primeres marques d'ulleres i també amb cita prèvia es pot concertar una visita o una revisió ocular.

Correcció visual amb lentilles nocturnes; lentilles ortoK qui pot usar-les? L'Institut Mercè Segarra respon

Les lentilles del tractament d'ortoqueratologia actuen modelant la còrnia durant la nit i corregint la falta de visió generada per problemes com la miopia, l'astigmatisme i la hipermetropia. Qualsevol persona que hagi passat satisfactòriament al test de viabilitat pot utilitzar aquestes lentilles, les quals actuen cada nit mentre el pacient dorm. És molt recomanable per pacients nens, joves i adults que volen deslliurar-se de l'ús d'ulleres i de lents de contacte durant el dia, i pels que practiquen esports. Els especialistes de l'Institut d'Optometria Mercè Segarra recomana aquest tractament com a prevenció quan es tracta de miopia en nens i joves que just comencen a desenvolupar les primeres fases del problema. Els menors que utilitzen el tractament redueixen notablement la possibilitat que en el futur, quan el seu sistema visual estigui de tot desenvolupat pateixin patologies retinines derivades de l'alta miopia. Avui en dia l'ortoqueratologia és un tractament que es considera efectiu i segur amb el màxim nivell d'evidència científica pel control de la miopia. Truca'ns per informar-te i demana una primera visita gratuïta. Telèfon 972 206 448

Vista Òptica Girona, el millor diagnòstic possible

Vista Òptica Girona és un centre optomètric on volem que cada persona que ens visita se senti especial, valorada i compresa amb la seva necessitat. La visió és un sentit molt estimat per tothom per això valorem moltíssim les visites optomètriques on examinem el funcionament dels vostres ulls i també la salut ocular per poder donar el millor diagnòstic possible. Amb tot això, volem resoldre els vostres dubtes i donar-vos la millor solució visual davant les vostres necessitats. En el nostre centre us podem oferir des d'una adaptació d'ulleres com de lents de contacte, teràpia visual i assessorament d'imatge. Tot està a les vostres mans, ens deixeu ajudar-vos? Us esperem!

Revisions optomètriques completes a Opticontrol Figueres

Opticontrol és a Figueres des de 1986 on realitzem revisions optomètriques completes, incloent-hi pressió intraocular i retinografia per a la detecció de problemes visuals com: glaucoma, cataractes, presbícia i adaptació de tota mena de lentilles.

Al nostre taller optomètric disposem de la maquinària d'última generació més innovadora per la correcta elecció de les lents més adients a les teves necessitats visuals i preparació de les ulleres amb precisió i cura.

A Opticontrol estem en constant formació amb les noves tecnologies i disposem d'una gran selecció de muntures de vista, sol i outlet, de marques variades i alternatives per a tots els pressupostos.

