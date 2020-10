Com afrontar els trastorns i la salut mental

Posar-nos en mans d'un bon professional és fonamental no només per seguir un tractament i millorar certes conductes sinó també per resoldre molts dubtes pel que fa a la salut mental. Molts trastorns i anomalies es poden tractar amb diferents teràpies perquè no tots són iguals. A continuació, trobaràs alguns centres especialitzats en diferents aspectes de la salut mental on podràs informar-te dels tractaments que existeixen. Rebre l'assistència i ajuda d'un professional de la psicologia o un terapeuta especialitzat ens ajudarà a superar els problemes i trastorns.

És l'autisme una malaltia mental? SynC Clínica Bofill respon

Cris Fusté de la l'equip ADN fent una sessió de psicoteràpia

La resposta dels professionals de SYnC Clínica Bofill és molt clara: NO. Quan es parla d'autisme ens referim al trastorn de l'espectre autista (TEA) tot i que les persones amb autisme comparteixen àrees de dificultats, la seva condició els pot afectar de manera molt diferent i, per aquest motiu, es poden trobar casos tan diferents entre ells. Els TEA són un conjunt de condicions que es presenten durant el desenvolupament infantil i que afecten l'àrea social i comunicativa, que es manifesten amb conductes rígides/i o repetitives, incloent-hi en alguns casos alteracions sensorials. La majoria de famílies comencen a sospitar alguna cosa al voltant dels 18 mesos, quan alguns d'aquests nens i nenes deixen d'utilitzar paraules i es mostren més irritables. Tot i que els professionals poden detectar millor aquestes dificultats, sovint les famílies han de recórrer un llarg camí abans de trobar resposta a les seves preocupacions. Descobreix més sobre la metodologia i l'equip que ho tracta a SYnC Clínica Bofill.

Squema, el Centre de Psicologia de referència a Girona

El Centre Squema Psicologia és un centre de referència a Girona que està especialitzat en la prevenció i el tractament psicològic de problemes com la depressió, l'ansietat, les fòbies i les addiccions tòxiques com el tabaquisme, l'alcohol, les drogues o els fàrmacs. En l'actualitat existeixen altres tipus d'addiccions denominades conductuals, en les que els professionals del centre també poden ajudar-te, com són les addicions al joc, videojocs, mòbils, internet, treball, sexe o compres. També tracten trastorns de la conducta alimentària, dèficit d'atenció, dolor crònic, dol complicat i altres problemes. Joan Rovira Arbusé, director del centre, és psicòleg sanitari col·legiat i el seu objectiu consisteix a millorar el benestar emocional i la qualitat de vida de les persones afectades sense utilitzar tractaments farmacològics. Els seus serveis inclouen psicologia d'adults, psicologia infantil i juvenil, teràpia de parella i psicologia de la vellesa. El Centre Squema, també ofereix un servei de psicologia online que es realitza mitjançant videoconferència des del teu domicili amb la màxima confidencialitat i sense desplaçar-te al centre. Trobaràs els seus serveis al Centre Mèdic de Diagnosi i Tractament (CTD) de la Gran Via de Jaume I número 78 entresòl de Girona i també a www.squema.cat.

ONA Centre Psicopedagògic