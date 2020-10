Diferències entre refredat, grip i covid

El nostre hemisferi es prepara per afrontar la coincidència dels repunts de Covid-19 amb els refredats i grips propis de la temporada hivernal. Tres malalties amb símptomes semblants que poden complicar la identificació de brots de SARS-CoV 2 i saturar -potser més que en primavera- els diferents nivells de sistema sanitari. Saber distingir els matisos de cada malaltia pot ajudar a prendre la millor decisió com afectat.

Símptomes

Les tres malalties comparteixen símptomes, però en el cas de grip i Covid s'encavalquen tant que són gairebé indistingibles en clínica. «L'única manera de diferenciar-les en realitat és amb una prova microbiològica», diu María José Gimeno, metge de família de centre de salut de Sant Blas a Alacant. No obstant això, totes tenen preferència per manifestar alguns senyals amb més intensitat i freqüència.

El refredat, la síndrome més lleu, es caracteritza perquè «hi ha un predomini de congestió nasal i símptomes de mocs i esternuts», segons explica Mar Masiá, professora de Medicina Clínica a la UMH. Tot i que les altres dues poden presentar-los, són molt menys freqüents. Ni la tos seca, que es dóna amb la mateixa freqüència a les tres, ni el mal de coll, una mica menys habitual a la grip, aporten informació determinant. El mal de cap i la diarrea tampoc són específics de cap.

La febre les divideix en dos grups també. Si la temperatura corporal no passa de 38 graus, és a dir, si el pacient té dècimes o febrícula, en argot mèdica-, el més segur és que es tracti d'un constipat, ja que en grip i Covid és molt freqüent que hi hagi febre alta . Gimeno assenyala, però, que els quadres lleus de Covid poden presentar febrícula.

La pèrdua total de gust i olfacte sense moc i la sensació de manca d'aire són senyals clars del nou coronavirus

La pèrdua parcial de l'olfacte o el gust és normalment conseqüència del taponament de les vies aèries per la congestió i els mocs, aclareix la professora de la UMH, pel que si es presenten aquests símptomes «podem inclinar-nos per un constipat, una al·lèrgia o, en menor mesura, una grip ». Quan l'anòsmia o desaparició d'aquests sentits és total i no hi ha mucositat, estem davant d'un símptoma típic de Covid.

Passa una cosa semblant amb les dificultats per respirar. Quan la sensació de manca d'aire procedeix de dins, dels pulmons, la balança s'inclina cap a Covid. Gimeno destaca que la dispnea o sensació de faltar l'aire és sempre un senyal de gravetat. «En els refredats mai es dóna dispnea», remarca la professora universitària.

Un altre factor important és el cansament. «És característic de Covid l'esgotament, la sensació d'estar extenuat. La grip pot donar cansament, sensació de fatiga però és menys marcat», afegeix. Si es presenta dolor muscular hem de pensar principalment en la possibilitat que es tracti d'una grip.