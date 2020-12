Clotet: «Per erradicar la sida, el tractament ha d'arribar a tothom»

El director d'IrsiCaixa, el doctor Bonaventura Clotet, creu que, després d'un lustre de nombrosos avenços que han permès cronificar la sida, la clau per erradicar aquesta malaltia és fer arribar el tractament "a tothom", ja que encara hi ha un "alt" percentatge de la població mundial a qui no arriba.

En una entrevista amb EFE, el també president de la Fundació Lluita contra la Sida i cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelonès) ha valorat, en el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, la trajectòria de l'Institut d'Investigació de la Sida IrsiCaixa, en el seu 25è aniversari.

I és que l'aposta "valenta" de la Generalitat de Catalunya i la Fundació La Caixa de crear el 1995 un centre líder en la investigació per a l'erradicació del VIH ha donat els seus fruits després d'un quart de segle de treball, que ha permès "desenvolupar un gran coneixement en el camp de la sida que pot aplicar-se a altres malalties ", ha destacat Clotet ara que el món pateix una altra pandèmia molt diferent, la de la Covid-19.

Com el VIH ataca el sistema immunitari, el seu estudi ha afavorit investigacions en càncer, envelliment, Ebola, sífilis, alzheimer i, aquest últim any, també en coronavirus.

Si en els anys 80 i 90 morien milers de persones per la sida a l'anomenat 'primer món', avui en dia s'ha aconseguit cronificar amb un tractament antiretroviral que ofereix una esperança de vida equiparable a la resta de la població, "sempre que es comenci en etapes precoces" de la malaltia.

El tractament actual fa que el virus sigui indetectable, ja no es transmeti a les relacions sexuals i això ajudi a acabar amb el "creixement de noves infeccions", ha destacat l'investigador, un dels majors experts en VIH.

Així que "el més important en aquest moment és que el tractament arribi a totes les persones que ho requereixin a tot el món", ja que ara "el 38% de la població africana" no té accés a la medicació.

Al món, 39 milions de persones conviuen amb el VIH i no cessen els contagis: 1,7 milions d'infeccions i 700.000 morts anuals.

A Catalunya fa anys que la sida no mata si es tracta, però els contagis segueixen produint-se, amb 470 nous casos anuals.

"El dia que aconseguim que tothom faci el tractament, i que sigui el correcte, s'acabarà la sida, en el sentit dels contagis: no hi haurà més casos i els que el tenen, quan morin, ja s'haurà acabat la sida", ha indicat.

En aquest sentit, "la manera més clara" d'erradicar la sida és fer arribar el tractament "a tothom perquè encara tenim un percentatge molt alt" a qui no li arriba, ha alertat Clotet.

Tot això mentre prossegueixen els treballs per tenir una vacuna preventiva, que eviti el contagi en persones sanes, per a la qual IrsiCaixa participarà en un dels estudis del projecte liderat pel viròleg nord-americà Dan Barouch.

A l'espera dels resultats d'aquest complex projecte en els proper anys, IrsiCaixa treballa també una vacuna terapèutica -per tractar infectats- però que ha de combinar-se amb altres fàrmacs perquè pugui ser efectiva i acabi amb el "reservori de VIH", les cèl·lules que contenen virus "amagats".

"Voler erradicar el virus en aquestes persones està bé, però alguna cosa hauran de seguir prenent, com la teràpia PrEP -profilaxis preexposició, pastilles que eviten el contagi de persones sanes- per no tornar-se a infectar", ha alertat Clotet.

Molt s'ha avançat en 25 anys, però encara queda camí per recórrer.