Desenvolupen un virus que mata el càncer de còlon

Els científics de City of Hope, un centre de tractament i recerca biomèdica independent per al càncer, la diabetis i altres malalties potencialment mortals, als Estats Units, han desenvolupat un virus que mata el càncer que podria algun dia millorar la capacitat del sistema immunològic per a erradicar tumors en pacients amb càncer de còlon, segons un estudi publicat a 'Molecular Cancer Therapeutics', una revista de l'Associació Americana per a la Recerca del Càncer.

La recerca preclínica és un primer pas per a demostrar que el virus oncolític CF33 de City of Hope pot atacar tumors difícils de tractar que "emmanillen" el sistema immunològic i eviten que les cèl·lules T activin el sistema immunològic per a matar les cèl·lules canceroses. Més específicament, els investigadors van demostrar en models de ratolí que CF33 sembla augmentar l'expressió de PD-L1 en les cèl·lules tumorals i fa que morin d'una manera que estimula l'afluència de cèl·lules immunes activades.

"El CF33 és un virus segur i innovador desenvolupat per City of Hope que pot canviar les regles del joc a causa de la seva potència i a la seva capacitat per a reclutar i activar cèl·lules immunes", afegeix Susanne Warner, oncòloga quirúrgica de City of Hope i autor principal de l'estudi.

"El nostre virus oncolític entrena al sistema immunològic perquè es dirigeixi a una cèl·lula cancerosa específica -prossegueix-. Els models preclínics mostren que un tractament combinat del virus oncolític CF33 amb inhibició del punt de control anti-PD-L1 condueix a una immunitat antitumoral duradora, és a dir, si una cèl·lula cancerosa similar alguna vegada ho intenta per a tornar a créixer, el sistema immunològic estarà llest i esperant per a apagar-lo".

Els investigadors de City of Hope estan entusiasmats amb el potencial de CF33 per a millorar el tractament del càncer de còlon i assenyalen que CF33 ha estat eficaç preclínicament contra una àmplia varietat de càncers.

Yuman Fong, president de la Sangiacomo Family Chair d'Oncologia Quirúrgica del City of Hope, i el seu equip van crear el virus oncolític CF33 i esperen obrir un assaig clínic per a provar la seguretat d'aquest tractament en pacients humans en 2021.

Aquest tractament aborda un problema en càncer: la majoria dels tumors sòlids no responen als inhibidors dels punts de control perquè el sistema immunològic encara no reconeix la "cèl·lula tumoral no oculta", assenyala Fong.

"El CF33 infecta, es replica i destrueix selectivament les cèl·lules canceroses. Aquest estudi demostra que un virus de disseny que creguem per a infectar una àmplia varietat de càncers pot fer que les cèl·lules tumorals siguin molt recognoscibles per al sistema immunològic", explica.



Convertir tumors freds en calents

Ell, Warner i altres metges-científics de City of Hope estan treballant per a convertir els "tumors freds" resistents al tractament en "tumors calents" que poden ser eliminats per un sistema immunològic ben entrenat.

La FDA dels Estats Units ha aprovat fins ara només un virus oncolític: T-VEC, que és un tractament d'immunoteràpia local que mata les cèl·lules del melanoma.

Per a confirmar la seva hipòtesi, els científics de City of Hope van provar quatre grups: control sense tractament, anti-PD-L1 només, CF33 sol i una combinació de CF33 i anti-PD-P1. Els resultats van indicar que un tractament combinat del virus oncolític de City of Hope i anti-PD-L1 va semblar ser més eficaç.

També va augmentar les cèl·lules T CD8 +, que són cèl·lules immunes que recorden malalties anteriors i estan capacitades per a matar-les si es reintrodueixen més tard. En altres paraules, els models van desenvolupar immunitat antitumoral. Això significa que els animals curats del seu càncer eren efectivament immunes al creixement futur de tumors.

Fong i els seus col·legues han demostrat l'eficàcia immunitària antitumoral de CF33 contra línies cel·lulars de càncer de mama triple negatives, en cèl·lules tumorals cerebrals, en models de càncer de fetge i en càncer de pàncrees, pròstata, ovari, pulmó i cap i coll.

A més, un estudi recent dirigit per City of Hope va descobrir que el CF33 podria combinar-se amb la teràpia de cèl·lules T amb receptor d'antigen quimèric (CAR) per a atacar i eliminar tumors sòlids que d'una altra manera serien difícils de tractar amb la teràpia CAR T sola. City of Hope ha atorgat la llicència CF33 a Imugene Limited, una empresa que desenvolupa teràpies noves que activen el sistema immunològic contra el càncer.

En particular, el virus CF33 pot rastrejar-se mitjançant una exploració PET no invasiva. "Si podem perfeccionar la tècnica, podem donar-li a algú una injecció viral i veure com funciona; veure a on va i identificar les cèl·lules canceroses que ni tan sols sabíem que existien -destaca Warner-. Els metges tindrien dades en temps real i sabrien si hauríem de donar-li a un pacient una dosi més alta o cap a on dirigir el tractament en funció dels tumors que encara no han estat eliminats".

El que Warner descriu és un camp en desenvolupament anomenat medicina teranóstica de precisió, la qual cosa significa que els metges poden administrar teràpies als pacients i, al mateix temps, diagnosticar-les per a proporcionar el tractament més apropiat per a aquest pacient. És un dels molts enfocaments de medicina de precisió que City of Hope està desenvolupant i oferint als pacients. El següent pas de l'estudi actual és provar la innovadora plataforma del virus CF33 en diferents models de tumors sòlids.