L'ONU reconeix oficialment les propietats medicinals del cànnabis

L'ONU ha reconegut aquest dimecres les propietats medicinals del cànnabis en una votació a Viena de la Comissió d'Estupefaents, l'òrgan executiu sobre polítiques de drogues de Nacions Unides.

La majoria simple dels 53 Estats de la Comissió han decidit retirar el cànnabis i la seva resina de la Llista IV de la Convenció sobre drogues de 1961, la qual cosa significa que es reconeix oficialment la utilitat mèdica d'aquesta planta, el consum recreatiu de la qual seguirà prohibit en la normativa internacional.

Gairebé tots els Estats de la Unió Europea -amb excepció d'Hongria- i nombrosos d'Amèrica han sumat una majoria simple de 27 vots per a aprovar el canvi -un dels més importants en matèria de drogues en les últimes dècades- mentre que la majoria de països d'Àsia i Àfrica es va oposar.

En aquesta Convenció el cànnabis està classificat en les llistes I i IV, aquesta última reservada a les drogues més perilloses i sota control més estricte, com l'heroïna, i a les quals s'atorga escàs valor mèdic. Aquest canvi facilitarà la recerca amb cànnabis, que compta amb principis actius que han mostrat resultats prometedors en el tractament del Parkinson, l'esclerosi, l'epilèpsia, el dolor crònic i el càncer.



Recomanació polèmica

La votació es va produir gairebé dos anys després d'un dictamen de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que reconeixia la utilitat mèdica del cànnabis i recomanava la seva retirada de la Llista IV. Al mateix temps proposava mantenir el cànnabis en la Llista I, on es troben els estupefaents sota control internacional pel seu caràcter addictiu però accessibles per a activitats mèdiques, situació en la qual es troben altres narcòtics, com la morfina.

Aquesta recomanació -adoptada ara- es basava en el primer estudi crític de l'OMS sobre cànnabis, la droga més popular del món amb uns 200 milions de consumidors, segons estimacions de l'ONU.

L'OMS és la responsable de valorar científicament per a la Comissió tant les possibles propietats terapèutiques com el mal que genera l'addicció de drogues sota control internacional, i les seves recomanacions solen ser adoptades sense major polèmica.



Divisió internacional

No obstant això, en aquest cas la votació va estar precedida d'un enorme debat i diversos ajornaments en els últims dos anys a causa de les diferències entre aquells Estats a favor del canvi i els que demandaven mantenir l''statu quo'.

Els països de la UE -excepte Hongria- al costat d'uns altres com l'Argentina, el Canadà, Colòmbia, els EUA, Mèxic, l'Uruguai i l'Equador, entre altres, han recolzat seguir el criteri científic de l'OMS. Al voltant de 50 països han posat en marxa diferents programes de cànnabis medicinal i aquesta decisió de Nacions Unides, previsiblement, impulsarà aquest tipus de polítiques així com la recerca amb la planta.

L'Argentina ja va decidir al novembre legalitzar l'autocultiu de marihuana per a ús medicinal i permetrà la venda d'olis, cremes i altres derivats de la planta amb finalitats terapèutics emparant-se en la recomanació de l'OMS que ha estat ara oficialment adoptada.

Fins ara la recerca mèdica amb cànnabis era possible de manera limitada, ja que la inclusió en la Llista IV actuava com a fre per a molts laboratoris a causa de les restriccions i els diferents criteris legals aplicats en cada país.

Els Estats que van votar en contra del canvi, liderats per Rússia, la Xina, el Brasil i el Pakistan, consideren que relaxar ara el control del cànnabis envia el missatge equivocat en un moment en el qual alguns països, com el Canadà o l'Uruguai, han legalitzat la marihuana violant tractats internacionals. Aquests Estats en contra de qualsevol canvi, entre els quals també es trobaven Cuba i Veneçuela, consideren que aquesta decisió banalitza el consum de cànnabis i minimitza els danys a la salut que produeix, com un increment de certs trastorns mentals.

El canvi arriba quan diversos països com el Canadà, l'Uruguai i una quinzena d'estats dels EUA han legalitzat el consum de marihuana i uns altres com Mèxic, Luxemburg o Israel tenen iniciatives legals en curs en la mateixa línia.