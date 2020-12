Un test de saliva ajudarà a detectar el coronavirus

El director de l'IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, ha explicat que estan desenvolupant uns tests senzills de saliva per detectar el coronavirus que, si es poguessin repetir setmanalment o cada tres dies a tot Catalunya i confinar els infectats, ajudaria a "acabar amb la Covid" en aquesta comunitat.

El també president de la Fundació Lluita contra la Sida i cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelonès) ha subratllat, en declaracions a Efe, la importància de la recerca en tests ràpids i tractaments contra la Covid-19, per aplicar en paral·lel a les vacunes que previsiblement arribaran a Espanya a partir del gener.

L'IrsiCaixa, líder en investigació de la sida, porta 25 anys estudiant el comportament del VIH en el sistema immunitari, una experiència que ha servit perquè el febrer passat, en veure "la dimensió de la tragèdia", els seus investigadors es posessin a treballar en coronavirus i aconseguissin desenvolupar "una quantitat de coneixement increïble", ha ressaltat Clotet.

Entre d'altres projectes, l'IrsiCaixa ha confirmat que la hidroxicloroquina no és eficaç per tractar la Covid-19 i ha coordinat la investigació d'un tractament combinant dos fàrmacs, remdesivir i baricitinib, que ha donat bons resultats en reducció de l'ingrés hospitalari, per la qual cosa "pot ser una estratègia per reduir la mortalitat".

Però "el secret estarà en trobar un tractament que inhibeixi completament el virus des del primer moment que es diagnostiqui", ha remarcat l'investigador.

I per això són necessaris tests "molt senzills", com els que està elaborant l'Irsicaixa en col·laboració amb altres centres, que siguin més fàcils de fer que una PCR o un test d'antígens i que, a diferència d'aquests últim, detectin la malaltia en asimptomàtics i durant tot el període d'incubació.

"Aquests tests ràpids de saliva els estem desenvolupant en aquests moments i esperem que en un espai de temps curt puguem aconseguir una sensibilitat elevada que ens permeti posar en circulació uns tests que ajudarien moltíssim", ha subratllat Clotet.

L'avantatge d'aquests tests és que, per la seva senzillesa, es podrien repetir molt sovint: "Si poguéssim cada tres dies testar tota Catalunya, acabaríem amb la Covid-19, perquè tindríem identificats els infectats, els confinaríem i evitaríem que anessin estenent la malaltia", ha assegurat l'infectòleg.

Ha recordat que això és el que van fer les autoritats xineses a l'epicentre de la pandèmia, Wuhan, en aquest cas amb PCR i confinant els infectats, de manera que van aconseguir que el virus deixés de circular.

Però en el cas de Catalunya "no és lògic pensar en fer PCRs perquè són complexes i tenen un cost elevat", d'aquí la necessitat de desenvolupar tests més senzills, la qual cosa facilitaria repetir "cada setmana" o fins i tot "idealment" cada tres dies i identificar tots els contagiats.

Clotet ha destacat que les vacunes que estan a punt de sortir al mercat són "eficients", el que passa és que "no sabem quant de temps durarà l'eficàcia" en un virus que muta, encara que menys que el VIH.

A l'espera de veure com es comporta la vacuna, cal seguir fent en "paral·lel" tractaments, tant els que puguin prevenir la infecció del coronavirus com els que serveixin per tractar els contagiats, ha destacat.

A més, és clau "invertir molts diners en investigació de salut animal", origen de l'actual coronavirus, per prevenir noves epidèmies.

En aquest sentit, l'IrsiCaixa col·labora amb el Barcelona Supercomputing Center, el Centre de Recerca en Sanitat Animal IRTA-CReSA i Grifols per dissenyar models de vacunes "pancoronavirus" que puguin atacar possibles nous virus.

