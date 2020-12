Un equip d´estudiants del Màster en Enginyeria Computacional i Matemàtica de la URV ha guanyat la Next Level Hackaton 2020, una competició universitària de Viewnext i IBM en què els participants havien de desenvolupar una solució d´àmbit social o mediambiental en menys de 48 hores utilitzant la plataforma de tecnologies en el núvol d´IBM.

Els estudiants de la URV van crear l´aplicació web «COVIDpred» que determina la vulnerabilitat d´un individu davant la infecció per covid a partir d´un simple formulari sobre les seves dades de salut. L´equip guanyador de la URV està format per Aitor Arjona, Pablo Gimeno i German Eizaguirre.

La «COVIDpred» també fa prediccions sobre l´evolució de la pandèmia a la comunitat autònoma de l´usuari. L´aplicació utilitza tècniques estadístiques i de «machine learning» allotjades en diferents serveis del núvol d´IBM, que s´actualitzen amb les dades públiques més recents sobre la pandèmia de manera periòdica i automatitzada.

La competició Next Level Hackaton 2020 es va celebrar de manera virtual els dies 17 i 18 de novembre. Hi van participar més de 70 estudiants de grau i màster en equips d´entre 3 i 5 participants. Els integrants de l´equip guanyador ha rebut una targeta regal per valor de 500 euros i el compromís de contractació per part de Viewnext.