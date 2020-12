L´Associació Contra l´Anorèxia i la Bulímia va triplicar les peticions d´ajuda per un trastorn alimentari entre març i juny d´enguany en comparació amb el mateix període del 2019. Entre juny i novembre les peticions s´han doblat també en comparació amb l´any passat. De fet, l´entitat finalitzarà l´any amb unes 5.000 consultes, quan en tot el 2019 van ser unes 1.950.

La directora de l´associació, Sara Bujalance, ha explicat que, majoritàriament, el confinament ha agreujat aquesta patologia. D´altra banda, una enquesta feta fins al març del curs passat, revela que un 34% de les noies de 12 a 16 anys i el 22% dels nois ha fet dieta algun cop. Bujaance ha alertat que cada cop es troben casos en infants més petits, fins i tot de 9 i 10 anys.

Bujalance ha explicat que la covid i el confinament «estan passant factura en salut mental». Ha reconegut que conviure 24 hores amb les persones afectades ha pogut tenir aspectes positius, com una major detecció de casos per part de familiars o parelles o una major consciència per part de la persona afectada, però ha lamentat que en línies generals les conseqüències són negatives i que sovint s´han accelerat situacions de risc. A més, ha asseverat que també s´ha dificultat l´accés al sistema sanitari.

És per això que la directora ha conclòs que «ha augmentat el nombre de casos i la gravetat d´aquests». I és que moltes de les afectades, ja que són majoritàriament noies, que ingressen en unitats de tractament ho fan en situacions «greus». Bujalance ha explicat aquest increment respon al fet que el confinament ha empitjorat la salut mental de totes i en especial d´aquests persones.