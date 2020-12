Recluten voluntaris per a un assaig clínic internacional de vacuna contra el VIH-1

La Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses i BCN Checkpoint han començat a reclutar voluntaris per a un assaig clínic internacional de vacuna contra el VIH-1. Es tracta d´un estudi que respon al nom de Mosaico i que està en la fase 3 de l´avaluació de l´eficàcia del medicament.

L´hospital Germans Trias i Pujol serà un dels 7 centres de l´estat espanyol que participaran en un estudi que pretén enrolar 3.800 persones arreu del món, 250 de les quals a Espanya. Els principals requisits per participar-hi són ser un home o una persona trans d´entre 18 i 60 anys, tenir sexe amb altres homes o persones trans, no tenir el VIH, i no estar prenent PrEP (Profilaxi preexposició) ni tenir pensat fer-ho properament.

També cal tenir disponibilitat per acudir a les visites segons marca el protocol de l´estudi, que té una durada d´entre 24 i 30 mesos. La vacuna s´administrarà a la unitat de VIH de l´hospital, mentre que el seguiment mèdic dels participants es farà a les instal·lacions de BCN Checkpoint al centre de Barcelona.

El virus d´immunodeficiència humana tipus 1 (VIH-1) és un retrovirus que, si no es tracta, pot progressar a la síndrome d´immunodeficiència adquirida (sida), que compromet greument el sistema immunitari i pot posar en perill la vida humana. Es calcula que durant l´any 2019 1,7 milions de persones van contraure el VIH.