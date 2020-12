Deu arguments en defensa de la vacuna de la covid-19

La metge del Servei de Medicina Preventiva i Salut Pública de l'Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres, María Fernández Prada, ha elaborat deu arguments per tal de defensar i promoure la vacuna del coronavirus. Durant el mes setembre, l'últim baròmetre del CIS, dictaminava que només el 44,4% de la població es vacunaria immediatament quan la vacuna estigués disponible. Ara per ara, encara hi ha persones que desconfien de l'efectivitat dels prototips que es llançaran al mercat arreu del món. Per això, Fernández, destaca 10 motius pels quals és necessari vacunar-se contra la covid-19:



1. El valor de les vacunes

La ciència porta anys (segles!) demostrant-nos que les vacunes són l'eina preventiva més important de la història de la humanitat. Les vacunes han estat les solucions parcials o totals de moltes desgràcies que han golpejat la salut dels éssers humans: l'erradicació de la verola, el control de la pòlio, la contenció de les epidèmies de grip€ Existeixen nombrosos exemples sobre com el paper de les vacunes ha estat clau per a la interrupció de la cadena de transmissió de moltes malalties infeccioses.



2. La necessitat de la incorporació de noves estratègies

Portem 10 mesos veient com el coronavirus s'estén pel món, castigant les poblacions més vulnerables, destrossant famílies... Sabem que el comportament del virus no canviarà, ni es farà "més bo" ni s'afeblirà". La higiene de mans, l'ús estès de la mascareta i el distanciament social són mesures fonamentals, però no són suficients. Hem d'incorporar les vacunes a aquesta equació si volem que el resultat sigui positiu.

3. Les vacunes per combatre la covid funcionen

Han estat moltes les bovines candidates per a protegir-nos davant del coronavirus, però solament unes poques, de moment, estan aconseguint resultats satisfactoris. Les vacunes aprovades i que ja s'estan administrant a grans poblacions funcionen, protegeixen, estan demostrant que les persones que es vacunen pateixen en menor proporció la covid-19.



4. Les vacunes contra la covid-19 tenen un bon perfil de seguretat

Moltes persones pensen que el ritme accelerat de desenvolupament de les vacunes contra la covid ha pogut comprometre la seva seguretat. Aquest pensament és erroni. Que puguem tenir la solució d'aquesta pandèmia a l'abast de les nostres mans en poc temps és gràcies a la priorització de l'esforç i el treball conjunt dels científics, de les administracions públiques, de les agències reguladores de medicaments i dels fabricants de vacunes, sense comprometre de cap manera la seguretat vacunal. Quan tots els implicats treballen en la mateixa línia i amb la mateixa intensitat els problemes es resolen abans.



5. Les agències reguladores de medicaments treballen amb rigor i responsabilitat

Cap agència reguladora permetria que els medicaments o productes sanitaris que es posen a la disposició de la població poguessin provocar més perjudici que benefici. Assegurar que es compleixen totes i cadascuna de les fases del procés de recerca i desenvolupament dels medicaments, monitorar els processos de fabricació, verificar els controls de qualitat i vigilar a curt i a llarg termini els possibles efectes adversos dels fàrmacs, incloses les vacunes, són algunes de les seves funcions.



6. Vacunar-se és un acte solidari

Moltes accions individuals resolen problemes globals. Ho devem als nostres, els que estan, els que ja no estan, els que han participat en els assajos clínics de manera voluntària i altruista en representació de tots, als sanitaris que han treballat per sobre de les seves capacitats arriscant les seves vides cada dia, als empresaris que volen una segona oportunitat per a reactivar la seva economia.



7. Vacunar-se és un acte de responsabilitat

Ningú ens obligarà a vacunar-nos, però sí que hem d'obligar-nos a reflexionar sobre el gran benefici que suposa que tots ens vacunem deixant a un costat l'egoisme individual i el "que es vacunin uns altres". Només vencerem al virus si apostem per la perspectiva col·lectivista.



8. Les vacunes contra la covid-19 ajudaran a reduir la "factura sanitària"

La inversió en vacunes sempre ha estat i serà rendible des del punt de vista de l'economia de la salut. Les vacunes contenen la despesa sanitària en evitar que les poblacions emmalalteixin i, per tant, consumeixin recursos. És fàcil d'entendre. Així doncs, la pandèmia per la covid continua esprement al sistema sanitari i la despesa que ha suposat en els últims mesos ha estat igual de necessari que desorbitat. Les demandes de la població en termes de salut han exigit que així ho fos i les autoritats sanitàries no han dubtat a donar completa resposta a aquesta necessitat. Ara toca vacunar-se per tal d'estalviar en salut.



9. Les vacunes contra la covid-19 evitaran també altres malalties

A ningú se li escapa que la focalització del sistema sanitari en l'abordatge d'aquesta pandèmia està deixant a un costat l'assistència òptima d'una altra mena de malalties agudes i cròniques. Controlar els efectes de la COVID-19 ajudarà de manera indirecta a obrir de nou un espai per a l'abordatge d'altres patologies que també el necessiten.

10. La vacunació de les poblacions contra la covid-19 és l'única línia recta que portarà a l'anhelada "normalitat"

Estem cansats i tots desitgem recuperar la nostra vida "d'abans". Vacunar-nos de manera responsable és el camí més ràpid per aconseguir-ho. Anhelem l'abraçada dels nostres majors, el joc dels nostres nens, la proximitat dels nostres mestres, les reunions amb els nostres amics, el gaudi d'un bon menjar, assistir a un acte esportiu, veure una estrena del cinema, viatjar€ En conclusió, anhelem gaudir dels nostres somriures€