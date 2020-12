AECC-Catalunya ajudarà a millorar la situació de 15 famílies de Girona

L'AECC-Catalunya contra el Càncer va explicar aquesta setmana que, a través de l'aportació de 8.857 euros de la Fundació La Caixa, aconseguirà «pal·liar la situació d'emergència» de més de 15 famílies de Girona que s'han vist afectades pel diagnòstic d'un càncer. En un comunicat, l'entitat va concretar que la partida de la Fundació serà una injecció econòmica a l'AECC-Catalunya contra el Càncer amb la qual impulsarà ajuts «extraordinaris» per a pacients i familiars.

L'entitat va advertir que aquest 2020, amb la situació de crisi arran de la pandèmia de coronavirus, aquestes persones en risc d'exclusió social són més nombroses i «més vulnerables».

L´AECC-Catalunya contra el Càncer Girona va explicar que cada any augmenta el nombre de famílies que entren en una situació d´extrema vulnerabilitat econòmica a conseqüència del diagnòstic d´un càncer. Les noves despeses associades a la malaltia -medicaments, trasllats a l´hospital, possibles materials ortoprotèsics i estètics, entre d´altres- i la reducció d´ingressos relacionada amb la incapacitat temporal del pacient o les reduccions de jornada laboral, excedències o acomiadaments de la persona cuidadora suposen un desajust de qualsevol economia familiar. Aquest any, amb la nova situació de crisi arrel del coronavirus, aquestes persones en risc d´exclusió social són més i són més vulnerables.

És per aquest motiu que l´AECC-Catalunya contra el Càncer Girona ha destinat aquest any més esforços econòmics i assistencials per pal·liar aquest impacte. Davant d´aquesta situació, CaixaBank, a través del pressupost descentralitzat de la Fundació la Caixa, ha lliurat 8.857 euros a l´AECC Girona, per tal de realitzar una injecció econòmica a l´entitat i, d´aquesta manera, impulsar les ajudes econòmiques d´emergència extraordinàries d´aquest any per a pacients i familiars.

Es calcula que gràcies a l´aportació de la Fundació la Caixa, l´AECC-Catalunya contra el Càncer Girona aconseguirà pal·liar la situació d´emergència de més de 15 famílies de la província.

Aquest projecte, en funcionament des de l´any 2010 i pioner a la província de Girona, està configurat com una eina d´intervenció que contribueix a pal·liar la situació de necessitat de les famílies més vulnerables de forma immediata i urgent, alhora que es configuren altres accions dirigides a proporcionar recursos personals.

Poder comptar amb un suport socioeconòmic que faciliti l´assimilació de les despeses que estan en tot cas associades al diagnòstic de la malaltia, rebre una adient orientació sobre els drets que estan associats a la malaltia i acompanyament per poder afrontar-la de forma satisfactòria, suposa un aval per impedir l´empitjorament de les situacions familiars de vulnerabilitat prèvia i el possible pas a una situació de risc cap a l´exclusió social.

L´AECC-Catalunya contra el Càncer és l´entitat de referència en la lluita contra aquesta malaltia des de fa 67 anys. Dedica els seus esforços a mostrar la realitat del càncer a Catalunya, detectar àrees de possible millora i posar en marxa un procés de transformació social que permeti corregir les principals mancances per obtenir un abordatge del càncer integral i multidisciplinari.

Forma part del seu ADN estar al costat de les persones que estan malaltes i les seves famílies, fet pel qual el seu treball s´orienta a ajudar-les a prevenir el càncer; estar amb elles i les seves famílies durant el procés de la malaltia si se li acaba diagnosticant; i millorar el seu futur gràcies a un decidit impuls de la investigació oncològica.

En aquest sentit, a través de la seva Fundació Científica, l´AECC aglutina la demanda social d´investigació contra el càncer, finançant per concurs públic programes d´investigació científica oncològica de qualitat. A dia d´avui, és l´entitat social i privada que més fons destina a investigar el càncer: a Catalunya, ha invertit 22 milions d´euros en 82 projectes d´investigació.

L´AECC integra pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen units per prevenir, sensibilitzar, acompanyar les persones afectades i finançar tot tipus de projectes d´investigació oncològica que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer. A la província de Girona, l´AECC està estructurada en un total de 39 delegacions locals, compta amb més de 203 voluntaris, 4.416 socis i 13 professionals. Durant el 2019, l´AECC-Catalunya contra el Càncer Girona ha atès un total de 944 persones que s´han vist afectades per la malaltia.

Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d´oficines de CaixaBank pot fer costat a la Fundació la Caixa en la seva tasca social, detectant necessitats que tinguin les entitats socials locals i canalitzant una part del pressupost de la Fundació. L´any 2019, el 92% de les oficines del banc van donar suport a algun projecte social. La col·laboració entre ambdues institucions fa possible que milers de petites i mitjanes entitats socials solidàries puguin accedir a ajudes econòmiques per poder tirar endavant els seus programes. D´aquesta manera, cada any, més de 10.000 projectes reben, en conjunt, prop de 45 milions d´euros de la Fundació la Caixa a favor de més de 8.000 entitats socials de tot el país.