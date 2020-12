Dipsalut desenvolupa un programa per fomentar les polítiques d’igualtat

L´Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha incorporat al seu Catàleg de Serveis 2021 un programa d´assessorament als ajuntaments en el desenvolupament de projectes en l´àmbit de la igualtat i l´atenció a la diversitat sexual i de gènere. El nou servei té com a objectiu donar suport als municipis perquè la manca de recursos tècnics no sigui un fre per desenvolupar polítiques en aquests camps.

Ofereix assessorament i acompanyament al personal dels ajuntaments en el disseny, implementació i avaluació de plans locals d´igualtat de gènere o LGTBI+, serveis d´atenció integrals, estudis i informes d´impacte de gènere, polítiques transversals i projectes concrets, protocols contra la discriminació LGTBIfòbica o contra l´assetjament sexual, punts lila, altres serveis en l´àmbit de la igualtat de gènere i, també, per al desenvolupament de plans d´igualtat dins les mateixes corporacions locals.

A més, el programa inclou l´organització de formacions gratuïtes dirigides, principalment, a professionals del món local i relacionades amb la igualtat de gènere, la prevenció de les violències masclistes i la LGTBIfòbia. També preveu la distribució de materials informatius i de sensibilització per a ús dels ajuntaments.

Les diferents actuacions es durien a terme de manera col·laborativa amb la resta d´administracions públiques que intervenen en aquests àmbits. En aquest sentit, la presidenta de Dipsalut i vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona, Maria Puig, va explicar que «a Catalunya, en l´àmbit de la igualtat i la diversitat, hi ha una legislació pionera que cal seguir desplegant i fent efectiva. Per això esdevé necessària la col·laboració interadministrativa. Cal sumar esforços entre administracions, i també amb la resta d´actors socials».