Un de cada cinc casos de càncer, sense diagnòstic a la primera onada de COVID

Durant la primera onada de contagis de coronavirus, ocorreguda entre els mesos de març i juny, es va produir un descens del 21% en els diagnòstics de càncer a Espanya, fet que suposa que un de cada cinc pacients oncològics o no es va detectar o es va fer tard. Així es desprèn de l'estudi «Impacte sanitari del coronavirus en l'atenció hospitalària a pacients oncohematològics», dut a terme per l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), la Societat Espanyola d'Anatomia Patològica (SEAP), la Societat Espanyola d'Infermeria Oncològica ( SEEO), la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (SEHH), la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) i la Societat Espanyola d'Oncologia Radioteràpica (SEOR).

En el treball s'ha comparat la situació als serveis hospitalaris en els mesos de març a juny de l'any 2020 amb el mateix període del 2019. Per a això, es va enviar un qüestionari a 37 hospitals i, en concret, als serveis d'Anatomia Patològica, Hematologia, Oncologia Mèdica i Oncologia Radioteràpica. D'aquesta manera, tal com va informar la coordinadora de l'estudi i directora mèdica de l'AECC, Mariluz Amador, l'estudi ha posat de manifest que el nombre de pacients que va acudir per primera vegada a un servei d'Hematologia, Oncologia Mèdica o Oncologia Radioteràpica va decréixer un 21%.

«Els tractaments han disminuït, però el que és especialment greu és que ho hagin fet els diagnòstics primers de càncer, ja que hi ha desenes de milers de persones que tenen un càncer i no ho saben. Això és molt greu i està clar que portarà conseqüències a curt, mitjà i llarg termini», va assenyalar el president de l'AECC, Ramón Reyes.

De la mateixa manera es va pronunciar la presidenta del SEEO, Ángeles Peñuelas, que va explicar que el retard en aquests diagnòstics, a més de la saturació dels serveis d'Atenció Primària, es deu a la «por» que de per si ja tenen les persones amb càncer i a la qual s'uneix la «por» a acudir a l'hospital per por del contagi i la «por» a la solitud perquè no poden estar acompanyats dels seus familiars.

Ara bé, les consultes de seguiment de càncer no s'han vist tan afectades, ja que durant la primera onada de contagis de covid-19 es van triplicar, respecte al mateix període de 2019, les consultes telefòniques, si bé es van reduir un 30 per cent les consultes presencials.

«En la majoria dels centres s'ha produït una disminució del 20 per cent de pacients nous amb càncer, els quals estan en uns llimbs importants de diagnòstic i això suposa una pèrdua d'oportunitat de curació o de millora», va afegir el president de SEOM, Álvaro Rodríguez-Lescure. Segons la seva opinió, i coincidint amb Peñuelas, el retard en els diagnòstics de càncer s'ha produït per la por dels pacients però també pels «murs» que s'han trobat per accedir a una atenció primària «estirada al màxim», i a uns hospitals amb unes «bosses de proves diagnòstiques endarrerides».

«Tot això tindrà un impacte important perquè, abans o després, aniran apareixent aquests pacients i s'aniran acumulant. Per això, cal que s'analitzi la situació de forma acurada per poder desencallar la mateixa com més aviat millor», va postil·lar el president de SEOM .

De fet, en l'estudi s'ha vist una reducció del 57% en el nombre total de citologies i, quan s'observava aquesta prova al costat de la diagnosi de càncer, la disminució era d'un 30% respecte el que es va produir l'any passat. També es va produir un descens del 41% de les biòpsies pràctiques, i també del 23% quan s'associaven aquestes proves amb el diagnòstic del càncer.

«Estem parlant d'un descens molt significatiu en el nombre de biòpsies i citologies globals, així com de les associades a diagnòstics de càncer, que reflecteix la situació en què es van trobar els hospitals en els primers mesos de la pandèmia de coronavirus i que pot representar un problema molt important que es presentarà en els pròxims mesos», va advertir el president de SEAP-IAP, Xavier Matías-Guiu.

Pel que fa al nombre de pacients que són atesos en hospitals de dia, l'esmentat estudi ha evidenciat que s'ha produït una disminució mitjana del 14 per cent. Al mateix temps, es va reduir un 9,5 per cent el nombre de tractaments amb quimioteràpia, de la mateixa manera que hi va haver un descens del 5 per cent pel que fa als tractaments amb radioteràpia.

Ara bé, el president de SEOR, Jorge Contreras, va voler transmetre un missatge de «tranquil·litat» perquè s'ha mantingut l'assistència radioteràpica i tot s'està fent «amb totes les mesures de seguretat i qualitat». «En alguns tumors, com ara el de pròstata, està sent una alternativa molt eficaç a la cirurgia en els moments en els quals no s'ha pogut fer i, a més, s'està aconseguint uns resultats excel·lents», va assegurar el president de SEOR.