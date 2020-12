Una ecografia 3D estalvia la cirurgia uterina en més del 80% de les pacients

L'ecografia 3D és una prova d'exploració i diagnòstic precisa que estalvia la cirurgia uterina en més del 80% de les pacients i que ajuda a la millora del pronòstic reproductiu, oferint informació objectiva de la forma anatòmica i de la cavitat uterina de les pacients, segons va assenyalar l'IVI València.

A més, permet l'avaluació integral de l'úter, de manera «senzilla, ràpida i detallada», obtenint el pla coronal uterí, el que possibilita valorar la morfologia de la cavitat endometrial de manera directa, sent aquest factor «un notable avanç» sobre les tècniques ecogràfiques convencionals.

Així, l'estudi de Prior i col·laboradors, Ultrasound Obstet Gynecol 2018, ha observat que, realitzant aquesta prova en sèries àmplies a pacients, en el 82% dels casos l'úter és completament normal. Aquesta dada concorda amb els resultats d'IVI València, que el 2017 va publicar que el 85,5% de les pacients sotmeses a donació d'òvuls presenten un úter normal en l'ecografia 3D, i l'any 2020, en una mostra més àmplia, que la prevalença d'úters normals és del 82% de la població.

En aquest sentit, la ginecòloga d'IVI València i especialista en fertilitat Elena Labarta va explicar que es considera un úter normal el que no té una anomalia congènita uterina també anomenada anomalia mülleriana, ja que aquest tipus d'anomalies produeixen una alteració en la forma de la cavitat interna de l'úter que poden influir sobre les possibilitats de tenir un nadó.

Una altra dada important recollida en els estudis és que l'edat no està directament relacionada amb la normalitat o no de l'úter, ja que el fet de tenir més edat no sempre implica una deformitat de la cavitat uterina, de manera que tampoc estaria relacionada amb la necessitat d'una cirurgia.

En aquest sentit, l'especialista en fertilitat va destacar que amb més de 40 anys hi ha més risc d'adenomiosi uterina que pogués afectar la receptivitat, però afortunadament és de grau lleu en la majoria dels casos i no arriba a deformar la cavitat uterina.

A més, l'adenomiosi es visualitza en el miometri -la paret muscular de l'úter- i és per això que no es pot eliminar aquesta patologia mitjançant la realització d'histeroscòpia. El maneig d'aquesta s'aborda des de teràpies més mèdiques que quirúrgiques.

«Després de molts anys d'experiència hem observat que no serveix el one size fits all i que cada pacient és únic, fet pel qual és molt important fer prèviament a qualsevol tractament una ecografia 3D, ja que les histeroscòpies són proves molt més subjectives en dependre del criteri de la persona que les realitza», va concloure.

Així, va assenyalar que la cirurgia uterina o metroplastia serà necessària en aquells casos en què la cavitat uterina no sigui anatòmicament normal, cosa que dificulta o pot impedir la implantació d'un embrió per aconseguir un embaràs.

En aquest sentit, es valora la realització d'una histeroscòpia de consulta en aquells casos amb errors d'implantació per tal de visualitzar la superfície endometrial i descartar patologies en aquest nivell.