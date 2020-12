Els experts alerten d'un augment de les depressions i de l'ansietat durant Nadal

El psicòleg clínic de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) Miguel Garriz va advertir que Nadal tindrà «un fort impacte emocional», amb possibles augments de depressions i ansietats fruit de la covid-19. En un comunicat emès a la UIC, Garriz va explicar que la «combinació de pandèmia i problemes econòmics» també pot provocar un augment de les tendències suïcides, segons l'experiència de crisis anteriors.

El metge va destacar l'afectació sobre les persones grans que romandran a residències i que no podran reunir-se amb els seus familiars, cosa que perjudicarà la seva salut emocional i la seva esperança de vida. Per mitigar la problemàtica, Garriz va recomanar connectar els residents amb els seus éssers estimats mitjançant la tecnologia o amb visites compatibles amb les mesures de seguretat, així com afavorir celebracions als centres.

L'expert va assenyalar la possibilitat que els que han perdut algú estimat no presentin desitjos de celebrar les festes i va destacar la importància de la resta del cercle social per pal·liar aquesta tristesa. A més, va explicar que el dol pot estar sent més complicat de suportar entre els que no van poder acomiadar-se d'una persona propera i que l'època nadalenca «probablement no farà més que agreujar aquesta situació».

Sobre les reunions familiars, el psicòleg va instar a respectar la decisió dels familiars que no vulguin reunir-se per por del contagi. Així mateix, Garriz va instar a combatre la solitud pensant que «els nostres esforços contribuiran a reduir l'impacte de la tercera onada i salvaran vides».