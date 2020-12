Treballadors de l'Hospital Clínic exigeixen la reobertura de tots els serveis i plantes

Treballadors de l'Hospital Clínic de Barcelona van exigir en roda de premsa la reobertura de tots els serveis i plantes tancats per aprofitar tota la capacitat del centre, a més que aquest passi a ser de titularitat i gestió exclusivament pública. La roda de premsa, convocada per la Plataforma en defensa dels serveis públics i CGT Hospital Clínic, els va servir per reclamar millors condicions laborals i el tancament de la clínica privada Barnaclínic.

Els treballadors de l'Hospital Clínic demanen un model sanitari totalment públic fonamentat en l'atenció primària, la salut pública i la intervenció comunitària, i que prioritzi la prevenció, els condicionants socials de la salut i una assistència sanitària de qualitat.

També reclamen una renegociació del conveni per fixar noves condicions dels dies de festa, una bossa de suplents centralitzada amb contractes d'un any com a mínim, majors plusos per treballar els caps de setmana i cobrar des del principi les prestacions d'incapacitat temporal.

Les organitzacions van denunciar també la privatització de la sanitat pública, com consideren que ha passat amb el centre Barnaclínic, instal·lat dins el Clínic, ja que impedeix l'atenció a ple rendiment, sobretot amb l'augment de contagis de covid-19. El col·lectiu demana la incorporació de l'Hospital Sagrat Cor i la Clínica Plató al mateix règim públic que l'Hospital Clínic.