El Govern nomena el químic Francesc Gòdia president del Banc de Sang i Teixits

Francesc Gòdia i Casablanca ha assumit la presidència del Consell d'Administració del Banc de Sang i Teixits (BST), després de ser nomenat el passat dimarts 15 de desembre per acord del Govern. Gòdia, sabadellenc i membre del Consell d'Administració del BST des del 2011, és doctor en Química per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i catedràtic d'Enginyeria Química per la mateixa institució. Actualment és membre també de l'Executive Committee de la European Society of Animal Cell Technology, vicepresident de l'Executive Board de la European Federation of Biotechnology i president de la Fundació Parc Taulí.

El nou president substitueix Manel Peiró i Posadas, qui deixa el càrrec després de set anys i mig al capdavant del Consell d'Administració, on continuarà com a vocal. Sota el seu mandat s'ha consolidat un únic banc de teixits per a tot Catalunya i s'ha desenvolupat la plataforma de teràpia cel·lular, entre altres fites.

El BST és una empresa pública del Departament de Salut i es troba adscrita al Servei Català de la Salut. L'ens es regeix pels principis de Bon Govern de les Empreses Públiques i Consorcis. D'acord amb el Codi del Bon Govern, tots els membres del Consell d'Administració són independents de qualsevol funció executiva a l'organització. El BST té com a missió garantir l'abastament i el bon ús de la sang i els teixits a Catalunya.