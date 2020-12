El Servei de Salut del Baix Empordà dona 6,6 tones d'aliments i productes a Càritas

Les delegacions locals de Càritas del Baix Empordà (la Bisbal d'Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Torroella de Montgrí i Palafrugell) van rebre el passat 21 de desembre una donació d'aliments i productes per a la higiene personal i de neteja. La donació va ser possible gràcies a l'aportació del Servei de Salut Integral del Baix Empordà i Emporhotel de la quantitat de 3.300 euros, a la qual s'hi van sumar Disbesa Food Service, Aneto, Anela Fruits, Nestlé i Unidad Química.

Aquest és l'onzè any consecutiu en què es fa aquesta donació, i cal destacar que el 2020 s'han recollit un total de 6.597 quilograms d'aliments, així com productes per a la higiene personal i de neteja. Concretament, la selecció dels aliments i productes per a la higiene personal i de neteja s'ha fet tenint en compte els criteris indicats per les diferents delegacions de Càritas.

Aquest any, degut a la pandèmia, no s'ha pogut organitzar un acte presencial, però sí que s'ha seguit fent com cada any aquesta donació solidària, que ha consistit en oli, llet, pasta, sucre i cereals per a la Bisbal d'Empordà; oli, cereals, sucre, pasta, farina i pasta per a Sant Feliu de Guíxols; pasta, sucre, llet, farina, caldo i llegums per a Palamós; llegums, llet, oli, arròs i sucre per a Torroella de Montgrí; i llet, farina, pasta i sucre per a Palafrugell.