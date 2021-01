La Marató de Donants de Sang es marca l'objectiu de les 10.000 donacions per remuntar les reserves després de Nadal

La Marató de Donants de Sang s'allargarà del 8 al 15 de gener amb el repte d'arribar a les 10.000 donacions per remuntar les reserves que cada Nadal cauen un 25% respecte als mesos anteriors. "Les donacions serveixen per malalts de tots tipus, també per malalts de covid-19 que han arribat dèbils als hospitals, amb nivells baixos de ferro i han necessitat transfusions", ha explicat el president del Banc de Sang i Teixits, que ha dit els mesos d'abril i maig el 15% de les donacions van servir per a aquesta finalitat. La campanya "Donar sang és una altra pel·lícula" s'ha presentat per primera vegada en una roda de premsa telemàtica conjunta els alcaldes de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.

Les donacions seran del 8 al 15 de gener als principals hospitals, però el cap de setmana del 8 i 9 de gener també hi haurà un punt de recollida al Portal de l'Eixample, al número 286 del carrer València de Barcelona. Caldrà reservar hora per evitar aglomeracions de donants.

La campanya "Donar sang és una altra pel·lícula" estarà ambientada al cinema, es reservarà l'hora a través de la pàgina web com si fos una butaca al cinema i els donants disposaran de crispetes i seran rebuts per una catifa vermella.

Durant la donació o al final, podran fer-se una fotografia amb cartells amb frases mítiques de pel·lícules adaptades a la donació. Al web també es podran veure durant la setmana diversos tràilers amb històries de la donació protagonitzades per donants i receptors.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha expressat el seu agraïment als donants voluntaris. Ho ha emmarcat a més a més en un "any excepcional" que ha obligat a fer esforços afegits per mantenir la logística que implica la donació, un "model d'èxit del sistema de salut basat en la solidaritat, la generositat i el bé comú".

"No és difícil, és fàcil, no fa mal, tothom qui treballa per facilitar-ho, ho fa amb una cura extraordinària", ha destacat l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà. "Que no tinguin recança, que no tinguin por", ha reblat a les persones que dubten.

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha destacat que "amb un gest molt senzill es pot canviar la vida de moltes persones".

Per la seva banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha destacat que donar sang "s'hauria de normalitzar, hauríem d'entendre que és un acte mínim gairebé obligatori de civisme, perquè donar sang és donar vida i salva", ha afegit.