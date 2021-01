Un estudi de la Universitat de La Laguna mostra que la meditació manté el cervell jove

Un estudi liderat per la Universitat de La Laguna (ULL) ha determinat que el silenci mental, experimentat a través de la meditació de Sahaja Ioga, crea un efecte protector a tot el cervell, alenteix la pèrdua de matèria grisa associada a l'edat, especialment a les zones de control de l'atenció i les emocions, i manté el cervell més sa i jove. L'estudi «La meditació de Sahaja Ioga s'associa a un major volum de matèria grisa a tot el cervell; comparació detallada àrea per àrea» s'ha publicat a la revista Plos One i revisa la influència del «silenci mental» en el cervell humà.

El Sahaja Ioga aplica els objectius del ioga clàssic per aconseguir el silenci mental o «estat de nirvichara», també anomenat «consciència sense pensament» o estat superior de consciència. Els investigadors, liderats pel professor Sergio Elías Hernández, de la ULL, al costat d'altres científics de la Universitat Kings College de Londres, la Universitat Jaume I de Castelló i del Sermas de Madrid, han explorat durant l'última dècada els beneficis d'aquest estat de silenci mental per al cervell humà.

Aquest últim estudi ha estat realitzat a l'escàner de ressonància magnètica de la ULL, on els investigadors van registrar l'anatomia cerebral de 23 voluntaris meditadors, experts en la meditació de Sahaja Ioga, i 23 voluntaris no meditadors. Dos grups formats per voluntaris sans i de col·lectius molt similars o equivalents en edat, nivell d'estudis, ètnia o proporció d'homes i dones, entre altres característiques, i per als que van desenvolupar un mètode estadístic específic que avalués les diferències cerebrals.