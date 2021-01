L'exposició a pantalles abans dels dos anys pot entorpir el desenvolupament neuronal

L'exposició a les pantalles abans dels 2 anys pot entorpir el desenvolupament neuronal o cognitiu de l'infant perquè el seu cervell es troba en un estadi molt poc desenvolupat i una excessiva exposició pot «comportar un entorpiment» i generar problemes com dèficit d'atenció, retards cognitius, augment de la impulsivitat i manca d'autocontrol.

Així ho va advertir la pediatra del Departament de Salut de Manises al Centre de Salut de Quart, la doctora Isabel Piqueras, davant l'increment en l'ús per la pandèmia i al Nadal de dispositius electrònics com televisió, videojocs, ordinadors i telèfons.

Per això, va destacar que és necessari posar una especial atenció a les pantalles, així com a l'hora d'escollir els regals més adequats, i va aconsellar dosificar el seu temps d'ús i no sacrificar altres activitats com el joc, la lectura o l'esport, sinó integrar-les com una possibilitat més en la vida de l'infant.

D'aquesta manera, va recomanar «fomentar jocs lliures que estimulin la seva imaginació i capacitat de resoldre situacions» i va explicar que els més beneficiosos són aquells que es produeixen en entorns naturals, amb moviment, manipulació d'objectes. A més, és important que els pares parin atenció al temps que els nens dediquen a les pantalles, així com «posar un horari que no superi una hora».