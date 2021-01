Un treball demostra l'eficàcia d'una nova vacuna espanyola contra la tuberculosi

La nova vacuna contra la tuberculosi MTBVAC, dissenyada per la Universitat de Saragossa i desenvolupada pel seu soci industrial, la biofarmacèutica gallega Biofabri, dona un nou pas com a candidata per a la vacunació universal contra la tuberculosi i alternativa a la vacuna actual (BCG), segons es desprèn dels resultats de la recerca publicada a la revista de vacunes Nature Publishing Group Vaccines del grup Nature.

L'article mostra els resultats d'un estudi realitzat per investigadors d'Europa i dels Estats Units sobre protecció de la vacuna MTBVAC comparant-lo amb l'actual vacuna BCG en un model de tuberculosi respiratòria en macacos Rhesus. Aquest treball revela «una major eficàcia» i, per tant, major protecció de la vacuna MTBVAC davant de la infecció per aerosol amb Mycobacterium tuberculosis respecte l'actual vacuna BCG i l'avalen com a candidata per a la vacunació universal contra la tuberculosi i alternativa a la vacuna actual.

L'estudi consolida els estudis anteriors tant preclínics com clínics de seguretat i immunogenicitat i suposa una forta prova de concepte de l'eficàcia de MTBVAC en el model de macaco, el més rellevant d'eficàcia contra tuberculosi respiratòria, donant suport i urgint al desenvolupament clínic dels estudi per demostrar l'eficàcia de MTBVAC com a vacuna profilàctica contra la tuberculosi.