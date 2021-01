Brussel·les anuncia la compra addicional de 300 milions de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech

Brussel·les ha anunciat la compra addicional de 300 milions de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la covid-19. "Això duplicarà el nombre de dosis que hem comprat fins ara", ha assegurat aquest divendres la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen en una roda de premsa. La Comissió Europea va comprar anticipadament un paquet inicial de 300 milions de dosis, però davant l'augment de crítiques per la lenta campanya de vacunació als països europeus, l'executiu europeu ha optat per duplicar l'adquisició de dosis. Segons Von der Leyen, 75 milions de les dosis de Pfizer-BioNTech extra arribaran en el primer trimestre de l'any i la resta a partir de l'abril.

Als 600 milions de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech que la UE ja té assegurades per aquest any, s'hi sumen 160 milions més de la vacuna de Moderna, recentment autoritzada per Brussel·les i que es distribuiran en els pròxims dies. Aquest arsenal de vacunes hauria de permetre cobrir gairebé el 85% de la població de la Unió Europea.

"Això és suficient per vacunar a tota la població de la UE", ha dit la presidenta de la CE.

Von der Leyen ha avisat que cap estat membre de la UE pot negociar "en paral·lel" la compra de vacunes, ja que Brussel·les l'ha centralitzat per garantir un subministrament igualitari entre els països.