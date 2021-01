Pfizer diu que la seva vacuna sembla eficaç contra noves variants de Covid-19

El conseller delegat de la farmacèutica Pfizer, Albert Bourla, ha dit aquest dimecres que la vacuna contra la Covid-19 que han desenvolupat juntament amb BioNTech ha mostrat una alta eficàcia davant les noves variants del virus en els experiments fets fins ara, malgrat que encara han d'analitzar-se resultats clínics per a tenir certesa.

"Hem fet diversos experiments 'in vitro' i sembla que hi ha una eficàcia molt, molt alta de la vacuna de Pfizer/BioNTech enfront de les dues noves variants, tant la del Regne Unit com la de Sud-àfrica", ha dit Bourla en una conferència sobre la Unió Europea i la salut organitzada pel Partit Popular Europeu (PPE).

Aquesta és "una indicació molt clara, però hem de mesurar també resultats clínics per a estar segurs. Però, al meu entendre, crec que els resultats seran molt positius", ha afegit.

Bourla va explicar que ara mateix la farmacèutica està analitzant si, a més de protegir enfront de la Covid-19, la seva vacuna evita la transferència del virus, alguna cosa sobre el que encara no hi ha resultats concloents.

En animals -ha dit- s'ha detectat una "protecció significativa" quant a la transferència del virus i, si bé encara no s'ha provat en humans, Pfizer té "dades encoratjadores" i podria saber més en aquest sentit el febrer vinent.

El conseller delegat de la farmacèutica estatunidenca ha dit que ara mateix estan centrant els seus esforços a millorar la seva capacitat de produir la vacuna a tot el món i confien a "augmentar dràsticament" la producció.

"Esperem ser capaços de lliurar aquest any 2.000 milions de dosis, enfront dels 1.300 milions que teníem abans, i els esforços no paren", ha dit Bourla, qui ha atribuït els colls d'ampolla al fet que és la primera vegada que es produeix aquesta vacuna i s'està fent en quantitats extraordinàries.

La UE, ha afegit, ha actuat "bastant ràpid, especialment en aquesta segona fase", per a assegurar-se una important quantitat de dosi de la bovina Pfizer/BioNTech, de les quals una bona part arribaran aviat.

En concret, la Comissió Europea va negociar abans que es confirmés l'eficàcia de la vacuna un contracte per a obtenir 200 milions de dosis d'aquesta, amb l'opció addicional de rebre altres 100 milions.

Brussel·les va executar aquesta opció després d'autoritzar-se l'ús de la vacuna a la UE i, d'aquests 100 milions, 50 milions de dosis seran lliurades en el segon trimestre de 2021, segons Bourla.

Al gener, la Comissió ha tancat un nou acord per a obtenir 300 milions addicionals i, d'aquests, 75 milions arribaran també en el segon trimestre de l'any.

Aquestes quantitats se sumen a les dosis que ja estan arribant per a les campanyes de vacunació en els diferents països europeus, on han acuitat les crítiques per la lentitud de l'esforç d'immunització.

Bourla ha afegit d'altra banda, que estan avaluant si és possible "produir alguna versió que pugui publicar-se" dels contractes signats entre Pfizer i BioNTech i la UE, ja que si bé aquests són confidencials, a Europa "s'ha convertit en un tema molt sensible".