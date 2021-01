Les infermeres comencen a prescriure en format de recepta electrònica en proves

Un grup d'infermeres seleccionades del sistema públic de salut de Catalunya (Siscat) ha començat a participar aquesta setmana en una fase de proves per emetre receptes electròniques amb signatura pròpia. Quan acabi aquesta fase d'acreditació, el sistema es començarà a desplegar de manera progressiva. Per culminar el procés s'ha contractat l'entitat certificadora i adaptat els certificats digitals al Sistema Integrat de Recepta Electrònica (SIRE). La novetat d'aquest procediment és que ara les infermeres podran signar l'ordre de dispensació en el format de recepta electrònica i així s'evitaran duplicitats en els processos, fent el sistema més eficient.

Actualment, s'estan creant punts de validació als centres del Siscat on les infermeres presten els seus serveis per facilitar les gestions de l'emissió de targetes, que faran possible la signatura electrònica.

La recepta electrònica és una eina de salut consolidada i incorporada a la pràctica clínica diària. Actualment, el 99 % de les receptes que es fan a l'atenció primària de salut són electròniques i a la resta d'àmbits també té un percentatge d'utilització força elevat.

Les infermeres que vulguin prescriure han d'estar acreditades. El requisit per poder-ho estar és haver exercit durant un any, com a mínim, o bé haver realitzat un curs de formació específic, cas en què poden sol·licitar el document d'acreditació.