A aquest ritme faran falta tres anys per a vacunar de covid al 70% de la població espanyola

La immunitat de grup contra el coronavirus SARSCOV-2 està molt més lluny del que pensem. Mentre l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha descartat aquesta setmana que en el 2021 es pugui aconseguir aquest repte, que per a Espanya significaria vacunar al 70% de la població, el matemàtic doctor honoris causa d'Economia Quantitativa i catedràtic d'Estadística i Econometria de la Universitat de Còrdova, José María Caridad, va més enllà i estima que, amb el ritme al qual s'estan aplicant les dosis disponibles, faran falta almenys tres anys per a vacunar a un volum tan gran de la població i aconseguir d'aquesta forma aquesta protecció de ramat tan anhelada.

Caridad assegura que "els números que s'estan donant no quadren". Per a aconseguir l'objectiu plantejat en set mesos, assenyala, "caldria administrar vacunes, suposant que n'hi hagués, a més de 520.000 persones diàries sense excloure els caps de setmana i festes". Per a això, segons els seus càlculs, el ritme "hauria de ser unes nou vegades superior a l'actual, un objectiu que hauria de ser assolible, però que avui dia, no resulta versemblant", afirma taxatiu.

En aquest sentit, recorda que des que es va iniciar el procés de vacunació a Espanya, fa dues setmanes, s'han rebut 744.000 dosis, però només s'han administrat una mica més de 400.000. "S'han utilitzat el 55% de les disponibles encara que a Andalusia, el percentatge sigui una mica més alt, del 58%". En cas de seguir així, farien falta 38 mesos (tres anys) per a vacunar al 70% de la població espanyola, una mica menys a Andalusia, 34 setmanes, per a protegir a set de cada deu andalusos.

Per a garantir la vacunació del 70% de la població andalusa, composta per gairebé 8,5 milions de persones, en un termini de sis mesos, caldria administrar, segons Caridad, 93.016 dosis diàries. Actualment, no obstant això, s'estan distribuint 11.627 dosis al dia i només un 0,96% de la població està protegida. La comunitat que avança a un ritme millor en aquest moment, segons les dades oficials del Ministeri de Sanitat que maneja Caridad és La Rioja, on s'administren 1.872 dosis diàries. Amb una població de 3,1 milions de persones, ja s'ha administrat la primera dosi al 4,1% de la població. En cas de mantenir-se com ara, els de La Rioja tindrien al 70% de la població vacunada en vuit mesos, d'aquí a agost.

A Andalusia, la regió més poblada d'Espanya, a la fi del 2021 s'hauria vacunat amb el ritme actual a un terç dels habitants. Segons Caridad, la lentitud de l'administració de les vacunes, en un sistema sanitari àmpliament dotat per a realitzar aquest tipus de campanyes, com demostren les de la grip, és imputable a diversos factors: "A la falta de contractes de subministraments per a obtenir dosis suficients, a la lentitud en la distribució als centres de vacunació, falta de mitjans d'emmagatzematge i gestió deficient per a incrementar el nombre de dosis diàries aplicades". Per a Caridad, com va ocórrer amb màscares i tests d'antígens, "quan l'escassetat de vacunes se superi, amb la incorporació de les tres aprovades més la rutes i la xinesa, hospitals, clíniques i farmàcies es puguin proveir autònomament i això agilitarà el procés".

La incògnita que sorgeix a continuació és si la immunitat que aporten les vacunes que s'estan administrant ara duraran almenys tres anys, una pregunta que de moment no té resposta, ja que no ha donat temps a demostrar el període d'immunitat que ofereixen. De moment, només garanteixen entorn de sis mesos de protecció. En cas que la vacuna injectada ara no tingués efecte a tan llarg termini, explica Caridad, "caldria subministrar dosis addicionals de reforç, per la qual cosa la població no estaria totalment vacunada amb les dues dosis aplicades ara i això allargaria encara més els terminis".