Amb la COVID una de cada 3 persones es preocupa més per la salut aliena que per la seva

El «biaix d'optimisme» o «prejudici d'optimisme» es defineix com la percepció errònia d'una persona en considerar que té menys possibilitats d'experimentar una situació adversa de les que té realment o de les que tenen les persones del seu voltant. Investigadors del projecte Barcelona Brain Health Initiative (BBHI) han publicat un editorial a la revista Annals of Neurology en què alerten que aquest biaix pot condicionar el compliment de les mesures de prevenció de la covid-19 i que es pot veure accentuat amb l'inici de les vacunacions. Un estudi realitzat amb més de 3.300 persones a Espanya indica que durant la primera onada de la pandèmia un 35% es preocupava més per la salut de les persones properes que per la seva.

El treball s'ha publicat en el marc del projecte Barcelona Brain Health Initiative, liderat per l'Institut Guttmann, impulsat per la Fundació La Caixa i amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona. El BBHI és un projecte de recerca destinat a entendre com mantenir la salut cerebral.

Entre març i juny del 2020, els investigadors van enviar quatre qüestionaris i van recollir respostes de 3.326 persones, on s'incloïen qüestions relacionades amb la preocupació per la seva salut i la de les persones properes, i un 35% dels participants van manifestar més preocupació per la salut d'amics i familiars que per la seva pròpia salut.