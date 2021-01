L'obesitat infantil a zones rurals de Tarragona és fins a 4 cops menor que a la resta d'Espanya

L'obesitat infantil a zones rurals tarragonines és entre 3 i 4 vegades menor que a la resta d'Espanya. Així es desprèn d'un estudi dut a terme, abans de la pandèmia, per infermeres del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, on s'analitza la incidència de l'obesitat en els nens a zones rurals de la demarcació. Els resultats mostren que un 3,2% de les nenes i un 4% dels nens són obesos, i que la incidència de l'obesitat augmenta amb l'edat. Així, a partir dels 10 anys la incidència s'incrementa en les nenes fins al 4,8% i en els nens fins al 6,8%.

L'estudi es va fer sobre 1.600 infants que es visiten als equips de pediatria de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Alt Camp Est -a Vila-rodona- de l'Institut Català de la Salut. Es tracta d'un estudi transversal, per tant, no hi ha seguiment, sinó que es miren les dades en un moment concret. En aquest cas, es va identificar els nens i nenes en edat d'entre 0 i 15 anys amb un Índex de Massa Corporal (IMC) per sobre de 97, separant-los per sexe i franges d'edat.

Les autores de l'estudi destaquen que «l'obesitat en els nens i nenes de les nostres zones rurals és entre 3 i 4 vegades menor que a la resta d'Espanya, on la incidència d'obesitat es situa en les nenes en l'11,5% i en els nens en el 15,7%». I també és menor respecte de la prevalença a Catalunya, on el 12,1% de les nenes i nens d'entre 6 a 12 anys té obesitat.