Vic lidera un projecte innovador per a l'atenció a casa de persones vulnerables

Vic ha estrenat un nou projecte d'innovació social i sanitària per a l'atenció domiciliària de persones vulnerables. Actualment s'està fent a la zona nord, però aquest 2021 està previst que s'estengui a la resta de la ciutat i, a la llarga, arribi a la resta de Catalunya. L'objectiu del Programa de Gestió de l'Atenció Complexa (PGAC) d'Osona és que els pacients tinguin un únic professional de referència que sigui el responsable de donar resposta a les seves necessitats socials i sanitàries. Aquesta resposta pot venir de la mà d'altres professionals o de l'activació de dispositius, serveis o recursos.

El projecte s'emmarca en el conveni que té el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI) per impulsar projectes d'innovació sanitària i social que s'adrecin a generar noves formes de treball amb l'objectiu que tinguin un gran impacte en la societat i en la millora de la salut i la qualitat de vida de la ciutadania.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, es va reunir amb els líders del Programa de Gestió de l'Atenció Complexa (PGAC) d'Osona per conèixer de primera mà el projecte. Durant la reunió, El Homrani va destacar que la prova pilot «fa realitat la integració social i sanitària, els dos sistemes treballant de la mà, amb una persona de referència, que és qui centralitza tots els serveis dels dos sistemes». «És un model de cap a on hem d'anar, també en el sentit de no respondre només amb la institucionalització perquè les persones han de poder envellir a casa seva», va afegir.