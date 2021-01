Per a protegir-nos de les noves soques és millor que utilitzem mascaretes FFP2?

Les dades diàries d'infectats i morts per Covid-19 són demolidors. La tercera onada està sent massa semblant a tot el viscut durant els mesos de març i abril de l'any passat. Fins i tot els principals epidemiòlegs temen que a curt termini pot ser encara pitjor. Molt pitjor. I els contagis de cada jornada ens donen una dramàtica pista que poden tenir raó.

No és un problema d'Espanya, sinó del món. Països d'Europa com Portugal, Regne Unit o Alemanya estan registrant xifres inusitades. I pot ser que el drama ja sigui aquí, encara que no el veiem. Perquè els contagis d'avui són ingressos hospitalaris al cap de diversos dies, trasllats a UCIs una o dues setmanes després, i molts dies allà abans de curar-se, o morir.

Així que, si ja estem parlant que la sanitat està avui quasi desbordada, i continuem batent rècords de contagis, ens dirigim cap a la catàstrofe.



FFP2 obligatòries en comerç i transport

Per intentar suavitzar el més possible la situació, i davant l'alarmant creixement de la soca britànica, a Àustria o regions d'Alemanya com Baviera, les autoritats sanitàries van decidir que les mascaretes FFP2 siguin obligatòries en el transport públic i en els establiments comercials.

Una decisió que ha obert el debat sobre la conveniència d'establir com a obligatori l'ús d'aquesta mena de mascaretes en altres països com Espanya.

Per al metge Jesús Molina Cabrillana, membre de la Societat Espanyola de Medicina Preventiva, Salut Pública i Higiene, "la clau de la prevenció no està només en quina mena de màscara usar, sinó també en què la usem adequadament".

I és que els especialistes en medicina preventiva consideren alarmats que l'ús que realitzem de les màscares és "molt lax".

Una màscara FFP2 només és eficaç i filtra el 94% de les partícules quan l'ajustem correctament. Si no es fa bé, les persones acaben respirant a través de l'espai que queda entre la màscara i la cara en lloc de fer-ho a través del filtre, i la protecció deixarà de ser eficaç.

És un problema massa generalitzat. En les consultes i en els entorns socials, els metges observen que no es respecten les indicacions de temps d'ús, col·locació "Si portes la màscara durant un mes no et multaran, però és efectiu contra el contagi? Clarament no", subratlla Molina.



La importància del preu

Però a l'hora de parlar sobre les FFP2 és important tenir en compte la qüestió econòmica. Les FFP2 són cares. Superen amb escreix l'euro i estan subjectes a un 21% d'IVA. Per això el doctor Molina Cabrillana explica que "si com a mesura de salut pública es fessin obligatòries caldria baixar l'elevat preu que actualment tenen. Si no, seria impossible un accés generalitzat a elles".

De fet, segons el parer d'aquest expert la màscara quirúrgica, a pesar que té un topall de preu i només el 4% d'Iva, ja és cara, "hauria de ser gratis o a cost de producció, ja que és obligatòria".

Perquè és el preu el que influeix en molts casos alhora que s'utilitzin malament i s'intenti prolongar l'ús de les màscares, de quatre hores, més enllà del convenient.

En qualsevol cas, si es confirmés que la soca britànica s'està estenent al nostre país, Molina no considera una mala idea acudir a les mascaretes FFP2 quan hàgim de romandre en un espai tancat durant més de 10 minuts, per exemple, una sala d'espera, el transport públic, un supermercat "Però sempre que s'utilitzi la màscara correctament" subratlla.



Evita el contagi en la doble direcció

Les FFP2 (com les KN95) aporten una protecció entorn del 95% de les partícules majors de 0,6 micròmetres, i per això estan recomanades per a l'ús dels professionals sanitaris i dels grups de risc.

A més compleixen la doble funció necessària: eviten la sortida de gèrmens quan exhalem, i no deixen passar les partícules contaminants al nostre organisme. Per això es diu que amb elles, en un alt percentatge, ni ens contagien ni contagiem.

N'hi ha millors, com són les FFP3, que aconsegueixen fins al 98% de protecció, però de moment només es veuen en l'àmbit 'hospitalari'.

Sobre el temps d'ús, el millor és seguir les indicacions del fabricant. No per ser millors duren dies, i les 4 hores és també en el seu cas la mesura estàndard. Tret que siguin reutilitzables i vinguin marcades amb una 'R'.

Ah! I hem de tenir en compte que si s'humitegen pel baf que exhalem els dies de fred, o es mullen per la pluja, cal substituir-les immediatament, encara que no s'hagi superat el temps.

Per a confirmar que és el producte que estem comprant, a l'embolcall ha d'aparèixer el marcatge CE i la referència UNE EN-149.

Una altra qüestió afegida important sobre les màscares FFP2 és que ha d'usar-les qualsevol sanitari que hagi d'atendre pacients diagnosticats de Covid-19. I per això la primera qüestió a tenir en compte, segons el doctor Molina, és que en tot moment "estigui garantit que el personal sanitari no tindrà falta de material".

Ara mateix, en unes dates on els contagis al nostre país estan aconseguint uns pics altíssims diaris, hi ha moments crítics en el qual les màscares disponibles en els centres hospitalaris estan a la vora de l'escassetat.



Altres tipus de mascaretes

Respecte als altres tipus de màscares, que són les que tenen un ús més generalitzat, és un bon moment per a recordar les seves característiques i confiar que seguim les normes d'ús per a estar de debò protegits.



Mascaretes higièniques

Les mascaretes higièniques no són un producte sanitari ni un equip de protecció individual (EPI). I en aquest apartat entren fins a les mascaretes 'casolanes', que estan sent prohibides en alguns països per la seva ineficàcia davant les noves soques.

Les que estan aprovades solen estar compostes per una o diverses capes de materials tèxtils i poden ser d'un sol ús o reutilitzables.

Si no són reutilitzables, en gairebé tots els casos el temps màxim d'ús és de 4 hores, la qual cosa no dona ni per a una jornada laboral completa. I després d'aquest temps cal tirar-les. Sense més. Per a evitar la temptació de sortir amb alguna cosa que realment no ens protegeix.

També hem de tirar-les si s'humitegen o es mullen, perquè a partir d'aquest moment deixen de protegir.

En qualsevol cas, per a l'ús correcte d'aquestes màscares (i de totes) la clau està a llegir atentament les indicacions del fabricant sobre quantes hores podem portar-les i, en el cas que siguin reutilitzables, quantes vegades podem rentar-les.

Perquè dins de les màscares reutilitzables de tela, per exemple, n'hi ha que admeten 5 rentades, unes altres al voltant de 20, i fins i tot n'hi ha que serveixen durant 50 rentades.

En tot cas, aquests temps valdran només si seguim les instruccions de rentada indicades en cada model (temperatura de rentada, si cal planxar-les o no, si es poden ficar en assecadora etc.)

Per als quals vulguin estar segurs del que compren, és molt important buscar en l'embolcall de la màscara les referències UNE0064 i UNE0065, que indiquen que compleix els requisits tècnics per a protegir contra la Covid.



Màscares quirúrgiques

Fins fa un any aquestes màscares les vèiem quan acudíem al dentista, quan ens sotmetíem a alguna intervenció quirúrgica i poc més. Ara és part del nostre paisatge i de la nostra indumentària.

Les màscares quirúrgiques estan dissenyades per a filtrar l'aire exhalat i protegir a la gent que ens envolta. I les podem trobar en farmàcies, supermercats i altres establiments. Això sí, han d'anar sempre empaquetades.

Aquí també les especificacions del fabricador són d'obligada lectura, ja que aquí trobarem les recomanacions respecte al temps d'ús.

Però el normal és que no hagin de superar les quatre hores.

ULL! Algunes poden tenir data de caducitat.

Asseguri's que porten el marcatge CE, que assegura que compleix amb la legislació comunitària. També ha d'aparèixer la referència a la norma UNE EN-14683 corresponent a l'estàndard de qualitat.

Tingui sempre en compte que la mascareta ha de cobrir nas, boca i barbeta deixant els menys buits possibles.