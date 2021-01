La vacuna de Moderna protegeix contra les variants britànica i sud-africana

La farmacèutica Moderna va assegurar aquest dilluns que la seva vacuna contra la covid-19, una de les primeres a obtenir aprovació mundial, "neutralitza" les variants britànica i sud-africana del virus SARS-CoV-2, segons els resultats preliminars de proves clíniques.

"La vacunació amb la vacuna de la covid-19 de Moderna mostra activitat contra les variants emergents del SARS-CoV-2", ha indicat l'empresa estatunidenca en un comunicat.

La concentració d'anticossos en el cas de la variant britànica no es redueix, mentre que en el cas de la variant sud-africana és sis vegades menor, encara que per sobre dels nivells necessaris per a oferir protecció.

No obstant això, la farmacèutica amb seu a Massachusetts està desenvolupant una variant de la seva vacuna només per la cepa sud-africana.

Les variants del coronavirus analitzades per Moderna són la B.1.1.7 i la B.1.351, identificades a Regne Unit i Sud-àfrica, considerades més virulentes i contagioses que les que fins ara han estat dominants.

Moderna va detallar que aquest estudi de l'efectivitat de la seva vacuna ha estat desenvolupat en base en mostres de sang de vuit persones que han rebut dues dosis de la seva vacuna i dos micos que han estat immunitzats.

L'estudi s'ha realitzat en col·laboració amb el centre de recerca de vacunes de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses (NIAID), part dels Instituts Nacionals de Salut (NIH) estatunidenques.

Moderna també va anunciar que ampliarà els seus estudis clínics de la vacuna per a analitzar la resposta immunitària enfront de nous ceps del SARS-CoV-2.

La farmacèutica elaborarà anàlisi sobre la resposta a noves injeccions, a més de les dues que inicialment han demostrat una eficàcia del 94,1% contra el coronavirus.

Així mateix, iniciarà proves clíniques d'unes variants de la seva vacuna d'ARN missatger indicada específicament per a la variant sud-africana.

"Creiem que és important ser proactius a la vegada que el virus evoluciona. Ens animen les noves dades, que reforcen la nostra confiança que la vacuna de la covid-19 de Moderna haurien de protegir contra aquestes noves variants detectades", va indicar en un comunicat Stéphane Bancel, conseller delegat de Moderna.

La variant britànica, detectada per primera vegada el setembre de 2020, es contagia amb més facilitat i les proves indiquen que és més mortífera, segons va manifestar divendres passat el primer ministres britànic, Boris Johnson.

La variant detectada a Sud-àfrica també s'estén més de pressa i està associada a una major virulència.