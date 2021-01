L'EMA obre la porta a autoritzar parcialment la vacuna d'AstraZeneca per les poques dades sobre l'efecte en la gent gran

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) obre la porta a autoritzar parcialment la vacuna d'AstraZeneca per les poques dades sobre l'efecte en la gent gran. "Sense prejutjar el que puguin decidir els experts, és possible una autorització només per un grup particular d'edat", ha dit aquest dimarts la directora de l'EMA Emer Cooke. Els experts es reuneixen divendres per decidir si avalen la vacuna d'Oxford. Els estudis d'AstraZeneca inclouen "molt poques dades" sobre la vacunació entre la gent gran, admet l'EMA. Cooke ha assegurat que analitzaran "totes les dades" per veure què implica. D'altra banda, l'EMA ha demanat més informació a Pfizer i Moderna sobre l'eficàcia dels vaccins davant les noves soques.

En una compareixença a l'Eurocambra, la directora de l'EMA, Emer Cooke, ha assegurat que les dades disponibles actualment indiquen que protegeixen de les noves variants de la covid-19, però que cal "analitzar més informació" al respecte. L'EMA també està estudiant si les dues vacunes autoritzades a la UE hauran de demanar un nou permís si fan "canvis en la composició" per reforçar l'eficàcia per les noves soques. Moderna ja està estudiant aquesta possibilitat per la variant detectada a Sud-àfrica.

Pel que fa als retards en el subministrament de les vacunes, l'Agència Europea del Medicament ha assegurat que està treballant amb les farmacèutiques per superar els "problemes de producció". "Esperem que això duri poc", ha afirmat Cooke, si bé ha recordat que l'agència té un paper limitat en aquest àmbit i que és la Comissió Europea qui lidera els esforços per redreçar les dificultats en la distribució.

"Compartim la seva frustració", ha replicat Cooke als eurodiputats preocupats pels problemes de subministrament.



Autorització a tractaments

Cooke ha avançat que l'EMA podria autoritzar diversos tractaments aquest any contra la covid-19. L'EMA està en contacte amb unes 180 companyies i centres pel desenvolupament de tractaments. "Calen opcions terapèutiques per tractar els pacients i evitar seqüeles a llarg termini", ha avisat Cooke.

L'EMA veu "interessants" els estudis sobre els anticossos monoclonals per tractar els pacients amb covid-19. Cooke ha assegurat que no avalaran l'autorització comercial per ara perquè no hi ha "dades suficients", però no descarta permetre el seu ús compassiu.