Els gossos com a possible barrera contra el COVID-19. Marc Martí

Un estudi realitzat per la Unitat de Recerca Biomèdica de UAX al costat de la Facultat de Veterinària, en col·laboració amb l'Institut de Salut Carles III i altres centres, va revelar que els gossos podien contreure el covid-19, però no transmetre'l. Ara, una revisió d'estudis va més enllà en apuntar que els gossos podrien protegir als seus amos enfront del SARS-CoV-2.

Segons informa el Faro de Vigo, del mateix grup editorial que Diari de Girona, la raó és que els coronavirus canins podrien oferir protecció creuada front el coronavirus que provoca la malaltia del covid-19 en humans, segons els autors de l'estudi. Els coronavirus canins poden transmetre's dels gossos als humans per via respiratòria. Malgrat això, no se sap amb certesa que els humans puguin ser susceptibles a les malalties causades per aquests coronavirus específics de l'espècie canina. No obstant això, el contacte amb aquests virus canins pot conduir a la protecció contra la infecció per SARS-CoV-2 en humans.