La Unitat de Patologia Dual i Desintoxicació de Salt recupera la seva activitat en un nou espai

La Unitat de Patologia Dual i Desintoxicació que hi ha al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt (Gironès) ha recuperat la seva activitat aquest dimarts 26 de gener. El servei s'ha traslladat a una de les unitats del geriàtric de llarga estada del mateix parc hospitalari. El servei estava tancat des del 23 d'octubre arran de la segona onada de coronavirus, ja que l'espai s'utilitza per atendre les urgències psiquiàtriques de l'Hospital de Santa Caterina. Mentrestant s'ha treballat per adequar aquest espai i poder ubicar-hi aquesta unitat de forma temporal, fins que les urgències tornin al Santa Caterina. La unitat s'encarrega d'ingressar pacients procedents de centres de salut mental i centres d'atenció i seguiment de drogodependència.

El nou espai de la unitat compta amb cinc llits per a l'atenció de pacients amb patologia dual i tres més per a persones amb la necessitat d'ingrés per desintoxicació. Això permetrà reduir la llista d'espera que hi havia d'aquest servei al llarg dels mesos de tancament durant la pandèmia. A la unitat també hi ha control d'infermeria, zona de cures, menjador, una sala per fer exercici físic i també un espai de joc i lleure.

La Unitat de Patologia Dual i Desintoxicació és un servei hospitalari de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) i és de referència per a la població de la Regió Sanitària de Girona. Atén tant pacients amb problemes de consum de drogues, com aquells que pateixen una patologia psiquiàtrica associada a l'addicció, que pot ser causa o conseqüència d'una malaltia mental. Els pacients ingressen voluntàriament i s'hi estan una mitjana d'onze dies, en el cas desintoxicació, i de tretze per patologia dual.

De mitjana hi ha entre 180 i 190 pacients a l'any. El 85% de les altes en l'àrea de desintoxicació del 2019 eren homes de 44 anys de mitjana. El diagnòstic principal d'aquests pacients va ser de trastorn per dependència a l'alcohol en un 38%, seguit de l'abús de diferents drogues en un 25%, de trastorn per dependència a la cocaïna en un 13%, i als opiacis en un 8%.

Per altra banda, l'àrea de patologia dual va tenir 96 altes durant el 2019 i un 72% d'ells eren homes de 43 anys de mitjana.