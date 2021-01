Les cirurgies per càncer augmentaran un 52% en les properes dues dècades

Un nou estudi de modelització dirigit per la Universitat de Nova Gal·les del Sud (Austràlia) ha predit que la demanda de cirurgia oncològica augmentarà un 52 per cent en les properes dues dècades, de 9,1 milions a 13,8 milions des de 2018 al 2040, és a dir, 4,7 milions de casos. Els països de baixos ingressos seran els que suportaran la major càrrega, segons les dades de l'estudi, publicat a la revista científica The Lancet Oncology.

La seva investigació, en què també han col·laborat l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la Universitat de Toronto i el King's College de Londres (Regne Unit), mostra que el major augment relatiu es produirà a 34 països de baixos ingressos, on s'espera que el nombre de casos que requereixin cirurgia es dupliqui amb escreix per al 2040: de 314.355 casos a 650.164, és a dir, un 107 per cent.

El càncer és una de les principals causes de mort i discapacitat a tot el món, i té un impacte econòmic considerable. Evidència científica recent suggereix una càrrega desproporcionada de la malaltia en els països d'ingressos baixos i mitjans.

«La nostra anàlisi ha revelat que, en termes relatius, els països de baixos ingressos s'emportaran la pitjor part de l'augment de la demanda futura de cirurgia oncològica, cosa que comportarà la necessitat d'augmentar substancialment el nombre de cirurgians i anestesistes», explica la líder de la investigació, Sathira Perera.

Així, aquests resultats «posen de manifest la necessitat d'actuar amb rapidesa per garantir que es planifica adequadament l'augment de les necessitats de personal en els països de renda baixa». «Cal centrar-se més en l'aplicació de models d'atenció rendibles, juntament amb el suport dels governs a les proves científiques per mobilitzar recursos», afegeix.

Els investigadors van utilitzar directrius de bones pràctiques, característiques dels pacients i dades sobre l'estadi del càncer per calcular la proporció de casos recentment diagnosticats que requereixen cirurgia a 183 països. Per predir la futura demanda de cirurgia, van aplicar aquestes taxes a les prediccions d'incidència de càncer entre 2018 i 2040.

Per prestar serveis de cirurgia oncològica de forma òptima ara i en el futur, els investigadors també van predir les necessitats de personal quirúrgic i anestèsic. Per avaluar les mancances actuals de personal, van comparar la plantilla òptima estimada (la mitjana de la plantilla de 44 països de renda alta) amb el nombre de cirurgians i anestesistes de cada país. Segons els seus resultats, actualment hi ha un dèficit mundial de 199.000 cirurgians i 87.000 anestesistes.

«Això es basa en la plantilla actual de 766.000 cirurgians i 372.000 anestesistes, davant els 965.000 i 459.000 necessaris per a una plantilla òptima, respectivament, en el nostre estudi de modelització. S'estima que la bretxa és més gran en els països de baixos ingressos, on la disponibilitat actual de cirurgians és de 22.000 menys que el nombre òptim estimat pel model de 28.000 cirurgians», apunta Perera. Així mateix, l'estudi detalla que el nombre d'anestesistes als països de baixos ingressos està 11.000 per sota de la demanda estimada.