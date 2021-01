El defensor del pacient va rebre el 2020 més de 10.500 casos de negligències mèdiques

El defensor del pacient va rebre l'any passat 10.509 casos de negligències mèdico-sanitàries (2.945 menys que el 2019), dels quals 528 van ser amb resultat de mort (229 menys que el 2019), segons es desprèn de la seva Memòria 2020. La reducció d'aquestes incidències es deu, entre altres qüestions, al fet que no es van produir durant els mesos de març, abril i maig, quan va començar la crisi sanitària generada per la COVID-19. «Es van suspendre cirurgies i la majoria de les reclamacions rebudes van estar relacionades amb les residències de gent gran i assumptes de baixes laborals pel famós virus», van detallar des de l'organització.

Precisament, i respecte a la COVID-19, el defensor del poble va denunciar la saturació sanitària que ha ocasionat i que ha evidenciat les «vergonyes» de la sanitat espanyola, especialment la manca de recursos als hospitals que «han pagat els ciutadans» .

«S'ha produït una gran quantitat de casos de mort per no aconseguir atenció mèdica presencial, o aquells als quals hem titllat d'herois que han acabat convertint-se en víctimes d'un sistema precari», va dir, avisant de les «múltiples maniobres de desmantellament» del sistema sanitari públic. «Paradoxalment, mentre escasseja el personal sanitari, a nivell hospitalari es privatitza la gestió de les cuines i bugaderies, així com es paga per poder aparcar en benefici d'entitats privades», va afegir.