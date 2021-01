Ja està disponible l'aplicació del «Primer diccionari de medicina il·lustrat»

El Primer diccionari de medicina il·lustrat de la lingüista Rosa Estopà ja es pot descarregar en format app des dels dispositius Android, mentre que per als IOS de moment encara no està disponible. Es tracta d'una aplicació que, a més de permetre la navegació interior pel llibre, que és el primer diccionari de medicina per a nens i nenes en català, també inclou jocs interactius i altres novetats perquè els nens i nenes puguin treballar el contingut d'una forma plenament amena i didàctica.

Així, els nens i nenes poden relacionar dibuixos vinculats a la salut amb el seu significat o escollir quina és la definició correcta d'un mateix concepte. L'app també inclou un àudio descriptiu per a cada entrada del diccionari, de manera que els més petits que tenen dificultats per llegir, o els nens que tenen problemes visuals o que coneixen poc la llengua catalana, també poden consultar-lo. El diccionari inclou termes que estan tant d'actualitat com «vacuna», «epidèmia», «virus», «grip», «pneumònia» o «pandèmia».

Per tenir l'app del Primer diccionari de medicina il·lustrat només cal visitar l'apartat «Google Play» dels dispositius Android i descarregar-la. L'aplicació s'ha desenvolupat gràcies a la contribució econòmica del Col·legi Oficial de Metges de Girona i al Premi a la Responsabilitat Social Universitària del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra. El diccionari, i els jocs interactius, també es poden consultar en format web-app. En tot cas, els principals artífexs de l'obra són els més de 1.200 nens i nenes de vuit escoles de Catalunya que durant tres anys han treballat per dibuixar i explicar prop de 200 paraules.