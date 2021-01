Novavax diu que la seva vacuna contra la covid-19 té una efectivitat del 89%

La candidata a vacuna contra la covid-19 de l'estatunidenca Novavax té una eficàcia contra la malaltia del 89,3%, però respon pitjor en aquells pacients infectats per la variant sud-africana, segons va informar aquest dijous la companyia.

Les dades preliminars de la tercera i última fase de les proves clíniques es basen en els resultats dels assajos al Regne Unit amb 15.000 voluntaris i mostren una eficàcia pròxima al 90% després de l'administració de dues dosis. Dels voluntaris, 62 van contreure la covid-19 i sis d'ells havien estat injectats amb la candidata a vacuna. Al voltant de la meitat dels infectats sofrien infeccions amb la variant britànica.

Les dades d'eficàcia són similars als de les vacunes ja aprovades als Estats Units, desenvolupades per Pfizer/BioNTech i Moderna. Els assajos que també realitza Novavax a Sud-àfrica amb 4.400 voluntaris mostren una forta caiguda de l'eficàcia al 50%. La majoria dels voluntaris havien contret la variant B.1.351, coneguda com la soca sud-africana. L'estudi mostra que els voluntaris van ser infectats amb la nova variant, fins i tot després de contreure la covid.

El conseller delegat de Novavax, Stanley Erck, va recordar que han estat els primers que estan realitzant proves de la fase 3 del desenvolupament de la vacuna amb un virus tan canviant. Erck va reconèixer que "el nivell de canvi del virus ha estat una sorpresa per a tots" i va anunciar que ampliarà les seves proves clíniques al país africà per a crear una versió de la vacuna només per la soca detectada en aquesta regió.

La vacuna de Novavax, que ha rebut ajuda de l'Operació Warp Speed del govern estatunidenc per al combat contra el coronavirus, no utilitza la tecnologia d'ARN missatger, com el cas de Pfizer i Moderna, sinó que recorre a la injecció de proteïnes del coronavirus per a generar resposta immunitària, una tècnica més tradicional. Els estudis preliminars realitzats per Pfizer i Moderna mostren també una pitjor resposta a la variant sud-africana i no tant a la britànica, considerades més contagioses.