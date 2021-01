Somriures des d'un llit d'hospital: les pallasses Tirita Clown ajuden els pacients covid ingressats a Palamós

Entren a les habitacions amb doble mascareta, guants, pantalles, bates i peücs. Però el nas vermell les delata. Cada dimecres les Tirita Clown ajuden pacients amb covid-19 ingressats a la planta d'aïllament de l'hospital de Palamós (Baix Empordà). La música i els acudits trenquen les barreres que creen les mascaretes i els equips de protecció individual (EPI) i es converteixen en una teràpia emocional. "Allò primordial és tenir tacte i tot i que aquí sembli més difícil, aconseguim connectar amb el pacient", expliquen les Tirita Clown. El de Palamós és l'únic hospital de la demarcació, i un dels pocs de la península, on els pallassos entren a planta covid. "Justament, són els pacients que més necessiten la teràpia", expliquen des del centre.

Esmeralda Lluenta, "especialista en pacients impacients". I Carmelita Fina de Pagès "que cura en un tres i no res". Són els alter ego de l'Elena Ballester i la Patricia Corchado. Dues pallasses gironines, les Tirita Clown, que des de fa cinc anys converteixen el riure en teràpia per als pacients de l'hospital de Palamós.

Cada dimecres, les Tirita Clown van al centre hospitalari. I d'ençà de la segona onada de la pandèmia, també entren a la planta d'aïllament de malalts covid. "Justament, són ells els qui més ho necessiten", explica la treballadora social de l'hospital, Sandra Medina. "Amb la pandèmia els pacients no poden rebre visites, però sobretot els qui pateixen coronavirus són els que estan més sols a l'habitació", concreta.

Medina admet que van estar reflexionant sobre si era o no convenient que les Tirita Clown entressin a la zona d'aïllament. "Teníem incertesa, però ho vam veure necessari", concreta la treballadora social. "Tant l'hospital com la direcció ens van donar suport, i des d'aleshores s'han fet evidents els beneficis de la teràpia; no només amb els pacients, sinó també amb el personal", hi afegeix Medina.



Informació dels pacients

Abans d'entrar a les habitacions, les Tirita Clown s'interessen pels pacients. En demanen el nom, l'edat o l'estat d'ànim, per exemple. Avui, a la planta covid, l'Esmeralda i la Carmelita visitaran l'Alfonso Osorio i en Salvador Juver. Tots dos tenen 77 anys i fa una setmana que estan ingressats.

Mentre es posen els equips de protecció, les Tirita Clown ja aprofiten per mostrar el seu tarannà. "Ens hem de posar uns EPI, que no un Blas, que és com un escafandre total; i això fa que haguem de cridar molt, com si els altres estiguessin a Barcelona o a Lleida, perquè quasi no ens escoltem", expliquen.

Doble mascareta, bata, guants, pantalla protectora, peücs i també protecció per als instruments que toquen. Les maraques de la Carmelita es posen dintre d'uns guants; i la guitarra de l'Esmeralda, en una bossa de plàstic, on també hi introdueix els braços, i que es fixa amb cinta adhesiva a la bata. "És una patent que ens ha regalat José Antonio Sevillano, aquesta del plàstic", fan broma les Tirita Clown.



Humor i música

A dins l'habitació, només d'entrar, les dues pallasses ja trenquen el gel. "Hola senyor Antonio, ens han dit que vostè és molt elegant; i ja ho veiem, perquè els mitjons li fan conjunt amb les sabatilles", li diuen al primer pacient. "Senyor Salvador, hem vingut a regalar-li una cançó: pot escollir entre una de més tranquil·la o una altra súper estilosa", li diuen a l'altre.

Després, canten una versió del 'Me importas tú', parlen una mica amb cada pacient i s'acomiaden. S'estan a dins l'habitació al voltant d'uns deu minuts.

Un altre cop a fora, les Tirita Clown es treuen els nassos vermells. I és aleshores quan, ara sí, l'humor dona pas al per què de la teràpia. Elena Ballester i Patricia Corchado expliquen què els ha portat a escollir la música amb els pacients covid. "En un primer moment no fèiem servir instruments, però la possibilitat d'haver-los pogut entrar a les habitacions ens ha ajudat a connectar amb els pacients", expliquen.

"Com que l'EPI t'obliga a cridar perquè t'escoltin i la comunicació es fa molt més difícil, la música permet que hi hagi una comunicació emocional molt potent", diuen les Tirita Clown. "Obre aquelles parts que estan encallades i t'ajuda a connectar sensiblement amb les persones", precisen.

"Tot i que amb tantes barreres físiques sembli més difícil, la improvisació i les cançons ens ajuden a aconseguir-ho, perquè també és un humor que fem individualment per a cadascú", expliquen Ballester i Corchado. I sobretot, subratllen, allò que és primordial és "tenir molt de tacte".



Empatia i atenció emocional

L'hospital de Palamós és l'únic de la demarcació, i un dels pocs de la península, on els pallassos entren a la planta d'aïllament covid. Actualment, al centre hi ha 25 persones ingressades amb coronavirus; la teràpia es fa sempre que l'estat dels pacients ho permet.

Sandra Medina explica que les Tirita Clown posen un contrapunt a la situació que viuen els pacients, acompanyant-los i ajudant-los emocionalment. "La teràpia permet arribar al pacient a través del joc i el riure; elles dues creen un clima d'empatia i aconsegueixen que els pacients estiguin entretinguts i passin una bona estona", concreta la treballadora social de l'hospital de Palamós.

L'Alfonso i en Salvador, de fet, en són els exemples. "L'actuació m'ha agradat, l'he trobada divertida i espontània i m'ajuda a passar millor aquests dies", explica Juver. "Em sembla una iniciativa molt positiva", diu Osorio. "Amb la pandèmia, molta gent pateix dificultats i viu situacions inesperades i, al costat de la ciència, activitats emocionals com aquesta afavoreixen la recuperació", hi afegeix.