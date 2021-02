Aquesta és l'hora que recomanen anar a dormir si vols perdre pes

Quan comencem una rutina per aprimar i cremar greix, la primera pregunta que sorgeix és què dec i què no haig de menjar? O quant d'exercici haig de fer? Molts creuen que aprimar-se és sinònim de castigar-se moltes hores a la cinta de córrer o en la bicicleta estàtica i viure només de sopars i menjars basats en enciam, tomàquet i poc més. Perdre pes no és ni molt menys sinònim de passar gana i no poder gaudir dels aliments que ens agraden. Al principi pot resultar una tasca difícil, però després descobriràs que hi ha aliments saborosos i diferents que, a més, són saludables. El primer que has de tenir molt clar és que has d'acabar amb la brioixeria industrial i els aliments processats.

Tots els experts en nutrició coincideixen que l'acte de dormir és un factor tan important com menjar bé o fer exercici a l'hora de seguir una rutina d'aprimament. En aquesta època que vivim d'horaris canviants, resulta difícil per a molts establir una rutina continua del dia a dia per organitzar-se. Si ets una d'aquestes persones, no et preocupis. La clau per perdre pes mentre s'adorm no consisteix a ficar-se al llit a una hora concreta, sinó a dormir un determinat nombre d'hores.

Els experts recomanen que, com a mínim, hem de tractar d'agafar el son durant un mínim de 7-8 hores. La clau per a això és tractar de ficar-nos al llit abans i, a més, sopar aviat per poder fer millor la digestió. I l'altre dubte, a quina hora hem de sopar? Els experts en nutrició recomanen prendre l'últim menjar del dia entre les 19.00 i les 20.00 hores, així la nostra digestió s'iniciarà abans i podrem anar-nos al llit sense aquesta sensació de pesadesa a l'estómac (també es recomana ficar-se al llit aviat per dormir un mínim de vuit hores).

L'important és saber què menjar i quanta quantitat. Per això, et mostrarem com has de fer el teu sopar saludable i quins aliments has de prendre. Segons explica "El rincón del deportista" des del seu compte oficial d'Instagram "si no menges bé en el sopar quedaràs amb gana i no descansaràs bé, i el descans és fonamental, així que pensa-ho bé abans de ficar-te al llit amb gana". "Hi ha persones que sopen només una galeta o una barra de proteïna per a perdre greix i, finalment, no és el que aconsegueixen", expliquen. El que recomanen és afegir fonts de proteïnes atès que durant el somni, 8 hores aproximadament, el cos descansa i es recupera el teixit muscular després de l'entrenament. Per tant, el recomanable és menjar pollastre, peix, tonyina, llom de porc, ous, formatge ricotta, carn de cap de bestiar i hummus.

També és molt important incloure vegetals com enciam, cogombre, tomàquets, ceba, albergínia, bròcoli, carabassó, coliflor, pastanaga, espinac o espàrrecs.