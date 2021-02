Els riscos de les pantalles en els adolescents

No hem de demonitzar les pantalles. En aquesta pandèmia ens han salvat de més d'una i és que hem augmentat el temps de permanència enfront d'elles durant el confinament, però també amb el teletreball i les classes 'en línia' dels nostres fills. No obstant això, poden convertir-se en una arma de doble tall i en una font de problemes si no ensenyem als nostres fills a gestionar-les i a autocontrolar-se en l'ús d'aquestes.

En el cas concret dels adolescents, la psicòloga Alicia Banderas subratlla durant una entrevista amb Infosalus que les xarxes socials són una arma molt valuosa a l'hora de combatre la solitud, ja que els permet contactar amb els seus amics, saciar aquesta pertinença al grup i sentir-se acceptats. Al seu torn, diu que a través d'elles poden expressar-se, però també poden adquirir coneixements, o bé apassionar-se per temes.

"Això sí, les pantalles i les xarxes socials també tenen riscos que no veiem, perquè una pantalla és una finestra oberta al món on es poden colar molts continguts i persones", adverteix Banderas amb motiu de la publicació del seu últim llibre 'Habla con ellos de pantallas y redes sociales' (Lunwerg).

Per això, aquesta psicòloga i psicoterapeuta advoca per l'educació digital, per aportar als nostres fills de bones eines per enfrontar-se a aquestes. "Igual que no els deixem cuinar sols, primer els ensenyem i ho fan amb nosaltres, hauríem de fer el mateix amb l'ús de les xarxes socials i les pantalles. En la seva primera relació sexual tu no hi seràs, però tu sí que li has transmès prèviament una sèrie de valors o pautes que aplicarà quan s'enfronti a aquesta situació. Aquí és el mateix, i la major part del temps el passaran sols", subratlla.

Així, Alicia Banderas explica que els adolescents mantenen avui dia una relació tan estreta amb les pantalles perquè és l'hàbitat on ells poden parlar del que volen, dels seus propis interessos, amb immediatesa, dur a terme qualsevol activitat, combatre la solitud i l'avorriment.

A més, a les pantalles poden adquirir múltiples identitats, com si es tractés d'un ball de màscares sota l'anonimat que afavoreixen, i diu que per als joves és molt fàcil dir-li a algú que li agrada a través de les xarxes o per contra criticar-lo. Això sí, alerta que això comporta uns riscos perquè, entre altres punts, els adolescents d'aquesta manera no unifiquen la seva identitat, i pot arribar un moment on tot depengui de l'aprovació dels altres, dels 'likes' que sumin, arribant a minar la seva autoestima.

"Aquest narcisisme i la popularitat que anhelen la tenen de manera directa. Un dels riscos d'expressar-se per la Xarxa són les crítiques ferotges que danyen a la persona, com pot ocórrer amb el ciberassetjament, amb un fotomuntatge o 'meme', o quan es crea un perfil fals d'algú, es propaguen rumors amb comentaris vexatoris o humiliants. Per això hem d'entrenar als nostres fills per educar-los en l'empatia, en com es volen expressar, i per això hem d'acompanyar-los en aquest procés, quines coses poden ser vàlides, quines poden danyar", agrega.

D'altra banda, alerta del creixement dels desafiaments a la Xarxa, atès que recentment ha mort una jove a Itàlia de 10 anys amb el cinturó d'un barnús en voler complir un repte. "Hi ha reptes perillosos perquè hi ha gent que es comporta molt malament i hi ha desafiaments que els xavals a vegades normalitzen. S'ha d'insistir en quin és el límit de l'autocura perquè no es danyin a si mateixos", insisteix Banderas.

Parla també del 'sharenting' o el fet de compartir fotos dels nostres fills, cosa que moltes vegades fem des que tenim la seva primera ecografia. "Els adults som el mirall i hem de donar exemple. Igual per a nosaltres mostrar una foto dels nostres fills amb actitud graciosa ens val, però no mires per la reputació digital del teu fill, o si el podria avergonyir aquesta foto. Els diem que s'autocontrolin però a vegades nosaltres no ho fem. Per això convido als pares al fet que facin una revisió mèdica de les seves xarxes socials i amb el fill revisin el publicat. El que es publica sempre queda", afegeix.

Així mateix, sempre alerta als adolescents que el millor sexting amb les seves parelles és no fer-lo (compartir imatges amb contingut sexual). "Un nuvi despitat pot compartir-ho en una xarxa social d'amics i viralitzar-ho, tot i que constitueix un delicte, i fins i tot a vegades es pot publicar com a material pornogràfic, amb el teu fill com a protagonista. Si volen fer-se una foto o selfie eròtica, que la facin però on no se'ls reconegui mai. Que ho mantinguin en privat perquè no se'ls pugui identificar. Acompanyar en aquest procés", reitera Banderas.

La psicòloga també alertar del 'grooming', aquelles situacions en les quals un adult primer s'ha fet passar per un menor, generant confiança, i després li demana fotos sexuals i amenaça al menor amb explicar-l'hi als seus pares si no accedeix a la trobada física. "Per això és vital acompanyar i parlar clarament dels riscos. Si un fill ha travessat una línia, mai un pare ha de dir-li 'et vaig advertir', sinó 'jo t'ajudaré a solucionar-ho' perquè hi ha moltes maneres de fer-ho", agrega l'experta.

Quan solen començar

Alicia Banderas avisa en aquest sentit que ja des de la Primària són molts els menors que volen iniciar-se a les xarxes socials, quan això no hauria de ser fins als 13 anys, pressionant als seus pares amb què tots els seus companys pertanyen a una determinada xarxa social. Aquí aconsella que, per molt que els nens insisteixin que tots formen part d'aquesta xarxa social, ens mantinguem ferms perquè això és possible que no sigui així i segur que no formen part de la xarxa social.

Aquí adverteix de l'erotització de la infància a la qual conviden algunes aplicacions com Tik Tok, i per això recomana ensenyar als nens a emprar-les, per exemple gravant coses artístiques, emetent missatges solidaris, per exemple, i no tan sols cenyint-se a la reproducció de la seva imatge, sinó al fet que l'emprin per mostrar alguna cosa que fan, com per exemple un vídeo cuinant o dissenyant un projecte.

També veu important ensenyar als nostres fills que, malgrat que les xarxes socials moltes vegades mostren la vida tan bonica o fàcil, això no és cert, i en realitat tots estem tristos alguna vegada o no sempre a tots ens va bé.

Amb això, Alicia Banderas manifesta que l'edat d'inici en un mòbil dependrà més del grau de maduresa dels nostres fills, tot i que fixa en els 12 anys l'edat 'idònia'. Per a les xarxes socials, els 13.

Abans que el tingui suggereix l'establiment d'un pacte per saber què es pot visitar i que no. "Si és molt petit establir el control parental en el mòbil i a la tauleta, tot i que no és la panacea perquè aprenen a burlar aquest control, però per això el millor és que els pares ajudem en l'autocontrol", insisteix.

Al seu torn, aconsella que els menors de 3 anys no estiguin en contacte amb pantalles, i si ho fan sempre acompanyats dels pares. "No poden tenir ells la pantalla i donar-li amb el dit per si sols", afirma. Entre els 3-6 màxim una hora al dia, o esperin intervals de 15 minuts, que és el que sol durar un episodi de dibuixos; mentre que entre els 6-12 anys una hora al dia supervisada; i entre els 12-18 no més de dues hores al dia.

Alicia Banderas alerta en última instància de la violència de gènere a les xarxes i pel mòbil, ja que cada vegada és més freqüent confondre aquest control de la parella per gestos d'amor. "Amb el mòbil sempre saps quan la persona està connectada, si ha escrit a uns altres abans que a tu. És molt important reconèixer aquestes accions perquè sobretot en les noies que el teu xicot tingui la teva contrasenya no és el correcte, que et controli el mòbil tampoc, ni que t'exigeixi que li ensenyis missatges, que et pregunti amb qui parles, que et prohibeixi parlar per whatsapp o bloquejar gent, que vulgui conèixer la teva localització. Això són formes de violència no normal, perquè s'està normalitzant això com si fossin mostres d'amor, però s'amaguen darrere gelosia, domini i control", agrega.