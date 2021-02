El càncer és la principal causa de mort en els homes per davant de la COVID-19

El càncer és la primera causa de mort en homes a Espanya tot i la pandèmia, amb el 26 per cent de les morts entre gener i maig de 2020, per davant de les malalties infeccioses, com el coronavirus, que en aquest període van sumar el 22 per cent dels decessos en homes.

Segons dades facilitades pel president de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), Álvaro Rodríguez-Lescure, els casos de càncer s'incrementaran en els propers anys, i a aquest augment d'incidència caldrà sumar-hi el retard del 21 per cent de nous casos no diagnosticats durant la primera onada de la pandèmia.

I no van ser diagnosticats, segons Rodríguez-Lescure, perquè l'emergència de la covid es comporta com «un forat negre» que absorbeix tots els recursos humans, terapèutics, tecnològics i diagnòstics, i aquesta situació «ha de revertir-se».

Segons dades de l'INE aportades per aquesta societat científica, entre gener i maig de l'any passat van morir per càncer 28.291 homes, xifra que supera els homes morts per malalties infeccioses (principalment covid-19), que van ser 24.712. A les morts ja esmentades s'hi sumen 24.474 decessos més causats per patologies cardiovasculars.

En el cas de les dones, les malalties cardiovasculars van ser la primera causa de mort amb 28.727 (26 per cent), seguida de les malalties infeccioses (23.681, que suposen un 23 per cent) i els tumors (18.931, un 17 per cent).

El president de SEOM va deixar clar que un terç de les morts per càncer es deuen a factors de risc evitables: tabac, infeccions, alcohol, sedentarisme i dieta inadequada. En combinar-se el consum de tabac i alcohol, el risc de desenvolupar carcinomes orals, d'orofaringe o d'esòfag es multiplica per trenta.

Però no només el tabac: el consum d'alcohol incrementa el risc de càncer, fins i tot el consum baix. S'estima que fins a 4.600 casos de càncer de mama anuals a Europa es deuen a consums d'alcohol d'una copa de vi al dia.

El president de SEOM va destacar que la combinació d'alcohol amb tabac multiplica per trenta el risc de patir un carcinoma.

A Espanya, el càncer de pulmó, molt vinculat al tabaquisme, copa el podi de morts i va ser responsable d'una de cada cinc morts per càncer. De fet, entre gener i maig de 2020, en homes, el càncer de pulmó va ser la causa del 25 per cent de les morts per càncer, seguit de còlon, pròstata, pàncrees i bufeta.

En dones, el tumor més freqüent en aquests primers cinc mesos va ser el de mama, per davant del de pulmó, que en aquest segment de població segueix en corba ascendent a causa de la incorporació de les dones a l'hàbit de fumar a partir dels anys 70 i 80.

Previsions per al 2021

Per al 2021 s'espera un quart de milió més de morts per càncer, amb més incidència en homes (158.000) que en dones (117.000), i centrades en segments d'edat més avançats. Una de les principals raons d'aquest continu augment de la incidència és l'augment dels casos de càncer de pulmó, a causa de l'hàbit del tabaquisme.