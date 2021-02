La Clínica Causse Girona presenta el seu nou servei d'Otorrinolaringologia

Actualment el desenvolupament de la sanitat privada és progressiu però persistent, tant per la saturació que pateix la sanitat pública com perquè els pacients sol·liciten cada vegada més una atenció de qualitat i efectiva que resolgui els seus problemes de manera ràpida i eficient. Una mostra d'això és el creixement de les principals clíniques privades de Girona, tant a nivell estructural com a nivell d'especialització, incorporant unitats específiques d'unes certes malalties que permeten oferir tractaments complexos per professionals altament qualificats en la seva àrea.

Un exemple d'això és el cas de l'antiga Clínica Onyar que ha estat adquirida recentment pel grup francès Axa Santé, i que ha realitzat una important inversió en modernització estructural i de l'equipament de la clínica, a més d'incorporar un important volum d'especialistes reconeguts en les seves àrees i el desenvolupament de diverses unitats específiques d'unes certes malalties, tot això, reunit en un projecte que és l'actual Clinica Causse Girona.

Les primeres mesures ja realitzades van ser incrementar la seva infraestructura mitjançant la construcció d'un edifici nou associat a la clínica antiga, amb un disseny modern i espaiós, apostant per l'especialització en serveis mèdic-quirúrgics que ofereixin tractaments d'avantguarda secundats per instrumental i equips d'última generació, així com cirurgies mínimament invasives i de caràcter ambulatori o mínima estada hospitalària.

Dins d'aquest projecte innovador d'avantguarda s'ha desenvolupat el nou servei d'Otorrinolaringologia (ORL) i Patologia CervicoFacial de la Clínica Causse. Els nostres pacients gaudeixen d'una atenció i informació personalitzada durant tot el seu procés, posant a la seva disposició les més noves tècniques d'exploració i de tractament, permetent realitzar les més noves i complexes cirurgies amb els millors resultats possibles. Tot això permet als nostres pacients tenir la tranquil·litat de confiar en un equip d'especialistes d'àmplia experiència i reconeixement, recolzats en el millor equipament per al tractament de les seves malalties. Si desitgen conèixer la cartera completa de serveis del servei ORL de la Clínica Causse visiti la nova pàgina web de la clínica.

L'equip d'especialistes del servei de ORL atén totes les patologies de l'especialitat, des de valoració especialitzada d'unes certes àrees específiques, fins a atenció de patologia otorrinolaringològica general d'adults i nens.

Dins de l'apartat de tractament especialitzat està la Unitat de Rinologia, Medicina Estètica i Cirurgia Plàstica Facial a càrrec del Dr Eduardo García, on s'avalua des de patologia nasal habitual com a desviacions nasals, pòlips nasals, malformacions nasals, sinusitis,€ fins a tumors nasals benignes o malignes, fístules de base de crani, tumors de base de crani, etc. Dins de l'àrea estètic facial també es realitzen tots els tractaments actuals de rejoveniment facial des de tractaments mèdics com a toxina botulínica, farciments amb ác. hialurònic, productes biorregeneradores com PRP, peelings, tècniques instrumentades de radiofreqüència, làser, llum premuda, facials, fins a tractaments quirúrgics com a rinoplàstia, lífting, otoplastia, etc.

En l'àrea d'Otologia, Cirurgia Otològica i Patologia de l'Equilibri podran trobar als Drs. Ignasi Sambola, Xavier Urraca i Alba Torrillas, especialistes de reconegut prestigi i trajectòria, on valoren i tracten quirúrgicament problemes d'audició i de l'oïda en adults i nens com a perforacions timpàniques, colesteatomes, otosclerosis, etc, realitzen implantació de dispositius per a millorar l'audició de pacients amb uns certs trastorns auditius, valoració del vertigen i altres trastorns de l'equilibri amb l'aparatología més nova com videonistagmógrafo, vídeo Frenzel, proves calòriques, vHIT, etc.

El Dr. Ignasi Sambola és Professor a la Universitat de Girona, especialista d'Otorinolaringologia amb més de 25 anys d'experiència treballant a l'H. Universitari Dr. J. Trueta, a totes les àrees de l'especialitat, diagnosticant, tractant i practicant tot tipus de Cirurgia Nasal i Sinusal, de Faringe, Laringe i orelles, bàsica i avançada. Actualment és Referent en Cirurgia Otològica de l'H. Universitari Dr. Josep Trueta. Per a més informació podeu consultar la seva pàgina web : www.otorrinogirona.com o ignasisambola.com.

El Dr. Charles Poulaud està al capdavant de l'àrea de Cirurgia Endocrinològica de les Tiroides i Paratiroides i Patologia de la Veu, on es podrà accedir al tractament quirúrgic de pacients amb patologia tiroidal en que estigui indicada alguna de les diferents opcions de cirurgia del tiroides, del goll o de les glàndules paratiroides; igualment es realitzarà estudi i tractament de les diferents malalties de la veu per afectació de l'aparell fonatori (cordes vocals, ressonadors, etc) tant en pacients professionals de la veu com en el públic general, mitjançant laringoscòpia rígida o flexible, estroboscòpia, microcirurgia laríngia làser CO2, microinjecció de biopolímers, etc.

Finalment, el Dr Toni Borés, especialista format a l'Hospital Clínic de Barcelona, actualment professor associat de la Universitat de Girona per a l'assignatura d'Otorinolaringologia de la Facultat de Medicina, de llarga trajectòria i àmplia experiència en Cirurgia Cervical, Rinologia i Cirurgia de Base de Crani, participa en l'equip tant en les àrees de Rinologia com de Patologia Cervical i de la Veu, oferint la valoració diagnòstica amb els nous mitjans tècnics que disposa el servei i el tractament quirúrgic dels pacients que el precisin.

Disposar d'un servei complet d'especialistes que treballen de manera conjunta i sinèrgica pels pacients del grup aporta beneficis, com disposar de facultatius especialitzats en les diferents àrees de tractament, familiaritzats amb el diagnòstic i tractament de la patologia de cada àrea tan comuna com infreqüent; atenció permanent, perquè els nostres pacients sempre disposen d'un facultatiu del servei a la seva disposició; cirurgia complexa, ja que en disposar de diversos equips quirúrgics, donat el volum del servei, es pot accedir a cirurgia complexa que no és possible en altres equips; una visió i projecte comú, pròxim al pacient, sent l'atenció personalitzada la nostra filosofia i secundats per un equip tècnic a l'altura de les clíniques d'avantguarda.

Donada la situació de pandèmia, les mesures de protecció sanitàries contra la Covid 19 són essencials, i la Clínica Causse disposa de tots els elements necessaris per a assegurar el manteniment de l'atenció amb la màxima seguretat, de tots els seus serveis inclòs el nou servei d'ORL de la Clínica Causse. Com ja s'ha realitzat prèviament, la Clínica Causse està capacitada, per la seva àmplia dotació tecnològica i reformes estructurals realitzades, per a secundar en cas que sigui necessari al sistema de salut públic.