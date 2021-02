El Baix Empordà incorpora una impressora 3D en l'àmbit sanitari

Els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà ha integrat una impressora 3D a diferents serveis dins de l'àmbit de la salut. Un grup de treball creat per experts de diferents àrees treballa per integrar aquestes impressions per millorar l'atenció dels pacients. Per una banda, el Servei de Diagnòstic de la Imatge està aprenent a extreure totes les imatges que captura el tomògraf per reproduir-les a escala real amb 3D. Amb això, els cirurgians poden preparar la intervenció o estudiar com fer els talls. En l'àmbit de rehabilitació els professionals imprimeixen productes adaptats a cada pacient. De moment s'han fet petites ortesis pels dits i algunes peces de suport per a la vida diària.

Per altra banda, el Departament d'Enginyeria i Manteniment aprofiten per imprimir algunes peces que els costa de trobar o que ja no estan al mercat. Poder-los imprimir permet donar un millor servei. De moment ja s'han imprès cinc fundes per protegir el tub de la fibra d'endoscòpia.

De tota manera, l'equip interdisciplinar que treballa amb aquesta impressora en 3D ja està pensant en altres aplicacions en l'àmbit de la salut que podria tenir aquesta nova eina. Els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà van comprar la impressora el passat mes de juliol.