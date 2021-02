Un cap de servei d'hospital qualifica la vacuna contra la Covid d'"experiment genètic"

El cap de secció d'Al·lergologia del Complex Hospitalari Universitari d'Ourense (CHUO), Carlos González de la Cuesta, ha difós un vídeo en el qual, després d'identificar-se com a metge, rebutja la «vacunació obligatòria» i qualifica d'«experiment genètic» la vacuna. En el vídeo, compartit a les xarxes socials, el doctor González de la Cuesta crida a «dir no a la vacunació obligatòria» i «no a totes aquelles mesures que restringeixin drets i llibertats sense validació científica». Així mateix, qualifica de «mal anomenada» la vacuna i assegura que es tracta d'«un experiment genètic». A més, fa una invitació a «investigar sobre si és necessària i realment eficaç i segura» mitjançant vídeos de Natalia Prego.

González de la Cuesta insta també a investigar sobre el tema a la plataforma Metges per la Veritat, una pàgina web negacionista que va arribar a qualificar de mentida la pandèmia del coronavirus.

Sobre tot plegat, el president del Col·legi de Metges d'Ourense, José Luis Jiménez, ha asseverat a Europa Press que es «valorarà el cas» per si «hi ha hagut alguna falta deontològica» en la difusió del vídeo, ja que, si bé González de la Cuesta no fa al·lusió al seu càrrec mèdic, sí que aporta el seu número de col·legiat i afirma que exerceix a la ciutat. Pel doctor Jiménez, més que les declaracions d'un metge es tracta d'«un enfilall de tergiversacions que generen desinformació» i que són «greus i inacceptables». Per això, el Col·legi de Metges les «rebutja rotundament».

Quant a les declaracions del vídeo ha assegurat que «no estan basades en dades científiques, ni tan sols en documentació» perquè tots els assajos clínics s'han realitzat «seguint absolutament tots els procediments avalats per les agències reguladores dels fàrmacs i no és de cap manera un experiment genètic», sinó, una vacuna preparada per a una tècnica d'immunització «que és l'única esperança per acabar amb la pandèmia», ha asseverat. Així mateix, ha lamentat que «miri de crear un estat d'alarma innecessari» amb una «desinformació tan greu» i dirigeixi a «una pagina on només es veuran elucubracions sense base documental que alimenten teories conspiranòiques i un negacionisme que no porta enlloc».

Per la seva banda, el vicepresident del Col·legi de Metges de Pontevedra, Manuel Rodríguez Piñeiro, ha assenyalat, en declaracions a Europa Press, que «hi ha opinions» diverses sobre la vacuna contra la Covid-19 i considera que les valoracions d'aquest metge del CHUO «van pel camí dels negacionistes». «Esperem que no agafi la Covid i mori a l'uci», ha remarcat.