Sanitat no descarta ampliar la franja d'edat del vaccí d'AstraZeneca si l'assaig de la farmacèutica n'avala l'eficàcia

El Ministeri de Sanitat no descarta ampliar la franja d'edat de la població que pot rebre la vacuna d'AstraZeneca (limitada de moment als menors de 55 anys) si l'assaig que la farmacèutica duu a terme als EUA n'avala l'eficàcia. Els resultats podrien estar disponibles a principis de març. L'executiu espanyol reacciona així a l'anunci que avui mateix ha fet l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que recomana el vaccí per a la gent gran perquè veu "probable" que els protegeixi de la covid-19. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha celebrat, d'altra banda, que després d'administrar més de 2,2 milions de dosis de les tres vacunes disponibles fins ara no hi ha hagut "cap reacció adversa". "Les vacunes són segures i eficaces", ha afirmat.

En la roda de premsa posterior al Consell Interterritorial de Salut dels dimecres la ministra ha estat interpel·lada en diferents ocasions sobre el perquè el govern espanyol no amplia almenys la franja d'edat als 65 anys, seguint el model que aplica Alemanya o les recomanacions de la mateixa Agència Europea del Medicament (EMA).

"Sabíem que el primer trimestre l'arribada de dosis seria més limitada i per això calia definir grups", ha indicat la ministra. "També sabem que a partir del segon trimestre l'arribada de vacunes serà considerable", ha afegit. "El pla de vacunació està basat en robustos criteris ètics", ha defensat, per recordar tot seguit que un dels factors associats a la covid és l'edat i que, per això, s'ha "prioritzat" la gent gran de les residències.

Sobre l'arribada de vacunes, ha assegurat que aquest dijous n'arriben 228.000 més d'AstraZeneca, que seran distribuïdes a les Comunitats entre divendres i dissabte. Amb aquestes, Espanya haurà rebut aquesta setmana a l'entorn d'un milió de dosis dels tres vaccins autoritzats, segons els càlculs de la ministra. Daria també ha subratllat que probablement durant el mes de març l'EMA avaluarà la vacuna de Janssen, que si és aprovada podria arribar a Espanya a l'abril, tal com estipula el contracte signat amb aquesta farmacèutica.

Darias ha reiterat que les xifres de la pandèmia marquen una bona evolució malgrat que la situació continua essent de molt risc. En aquest context ha assegurat que la "immensa majoria" de les Comunitats Autònomes han manifestat en la reunió del Consell Interterritorial que preveuen mantenir les restriccions actuals.

També ha explicat que fins ara s'han registrat 550 casos de la soca britànica. Es calcula que pot tenir una incidència d'entre el 10 i el 15% a l'Estat, tot i que la distribució "no és homogènia". De la variant sud-africana fins ara se n'han confirmat dos casos, i de la brasilenya, un.

Illa va complir el protocol

D'altra banda, a l'entorn de la polèmica sobre el fet que l'exministre de Sanitat i candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, no es volgués fer la PCR que sí es van fer els altres 8 candidats al debat electoral a TV3 aquest dimarts, el ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, ha coincidit amb el mateix candidat en què el que va fer va ser cenyir-se al que dicten les autoritats sanitàries, que estableixen que només cal fer-se la PCR si es tenen símptomes o s'ha estat contacte estret d'un positiu.