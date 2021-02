Els aliments cuinats i els frescos ben manipulats no transmeten virus respiratoris

Un equip del Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha revisat la literatura científica disponible sobre la transmissió dels virus respiratoris a través dels aliments contaminats i ha arribat a la conclusió que els virus respiratoris no es transmeten a través dels aliments si aquests han estat tractats amb condicions higièniques. Així, aquesta investigació de la Universtitat Rovira i Virgili ha demostrat que la temperatura de cocció és una forma eficaç d'inactivar aquests virus, ja que les altes temperatures en disminueixen significativament l'estabilitat i la infectivitat. En l'esmentat estudi també s'han revisat de forma pormenoritzada les condicions ambientals que poden perjudicar l'estabilitat dels virus respiratoris.

L'informe apunta que, encara que alguns aliments frescos -fruites i verdures- podrien actuar com a transmissors de virus o bacteris, l'habitual rentat que es porta a terme abans del consum eliminaria la possibilitat d'infecció. Les mesures de prevenció i unes estrictes pràctiques d'higiene per part dels treballadors que es veuen involucrats en els processos de manipulació d'aliments així com per part dels consumidors són essencials per garantir la seguretat, segons estableix l'estudi. Finalment, la investigació determina que menjar en restaurants que compleixin amb tots els protocols establerts no ha de suposar riscos d'infecció. Els autors de l'esmentat estudi consideren que aquesta conclusió pot ser especialment important per als qui mantenen certes reticències en menjar en aquests tipus d'establiments.